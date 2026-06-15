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Polène人氣半月包再進化！Numéro Dix配編織馬吊飾　極簡輪廓新色登場

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記者鮑璿安／綜合報導

法國皮件品牌 Polène 旗下人氣包款 Numéro Dix 再度迎來新篇章，曾於農曆新年期間以限定干邑色（Cognac）亮相的 Numéro Dix Galop Edition，這次正式推出全新配色系列，將品牌標誌性的極簡曲線結合馬術元素，更加入鬃毛細節的吊飾，毫無疑問是今年的命定包款！

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲Numéro Dix 一向以流暢圓弧線條聞名，是愛好低調質感路線的極佳選擇 。（圖／品牌提供）

Numéro Dix 一向以流暢圓弧線條聞名，是愛好低調質感路線的極佳選擇，包身採用柔和且飽滿的皮革結構，靈感源自馬鞍輪廓，呈現自然優雅的弧形線條。此次 Galop Edition 更進一步向馬術世界致敬，搭配源於馬具設計的可調式肩背帶，以及細緻的馬鞍縫線（Saddle Stitching），讓包款在極簡外型下展現精準俐落的工藝細節。

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲Polène 特別為 Galop Edition 加入一枚小馬造型皮革吊飾，以手工編織打造鬃毛細節 。（圖／品牌提供）

最吸睛的莫過於掛飾設計，特別加入一枚小馬造型皮革吊飾，以手工編織打造鬃毛細節，成為整體設計中的亮點。這個看似低調卻充滿玩味的元素，不僅呼應系列名稱中的「Galop（奔馳）」，也為包款增添自由奔放的氣息，讓經典包型多了一份法式幽默感。

除了造型語言，工藝同樣是本系列核心，Numéro Dix Galop Edition 由西班牙 Ubrique 皮革工坊製作完成，延續 Polène 對傳統皮革工藝的堅持，從立體皮革拼接、車縫位置到細節收邊皆經過反覆打磨，展現品牌對手工製作與結構美學的追求。新系列同步帶來豐富色彩選擇，包括黑色、烏木色（Ebony）、黑櫻桃色、Root 棕色以及經典干邑色，其中黑色版本搭配鮮明白色縫線，形成俐落對比，更突顯馬鞍結構輪廓。

看更多新季極簡包款

在流行趨勢的快速更迭之中，總有些品牌按著自己的步調安靜前行，BOTTEGA VENETA2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事，也成為本季的主打包款之一，連品牌大使Julianne Moore都上身演繹，在日常和經典之中創造專屬故事。

Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。當年Madison誕生的初衷，就是打造一款能陪伴都市女性穿梭日常、兼具優雅與實用性的包款。此次Louise Trotter選擇回歸品牌最具代表性的語彙，Intrecciato皮革編織工藝，取代過往極簡絲滑羊皮設計，讓Madison更具辨識度。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Polène, NuméroDix, 馬術

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