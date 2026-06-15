從磨粉到萃取3步驟完成　飛利浦新咖啡機連清洗都方便

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜操作簡單，即可完成早晨咖啡。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

飛利浦推出全新義式咖啡機，主打直覺的「一按、一滑、一分鐘」極簡步驟，從磨豆到萃取一氣呵成，主打使用者只要放入咖啡豆，轉動手柄即可喝到現磨現煮的新鮮咖啡，無額外塑料包裝，以新鮮咖啡豆取代一次性膠囊耗材，且機身寬度僅 18 公分，小空間收納更無負擔，上市期間更祭出讓人心動的千元限量禮盒購機好康。

飛利浦日前在台發表新款「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜沖煮時僅需倒入新鮮咖啡豆，按下按鈕並滑動手柄，機器就會自動完成研磨校準、均勻佈粉、智慧壓粉與萃取，省去半自動咖啡機所需的繁複技巧與練習。

機身內建 100% 陶瓷平刀研磨器，強調在研磨過程中能全程以 38 度 C 低溫細磨，避免高溫影響咖啡風味，搭配 SAS 自動智慧研磨系統，能精準偵測咖啡豆的大小、硬度與烘焙程度來調配研磨粉量，並透過 16 bar 專業泵壓系統與自動壓力調節，萃取出濃郁 Crema。直覺式的操作面板設計，可提供經典濃縮與長萃咖啡選項，並具備智慧記憶功能，可根據個人喜好鎖定客製化的出水量與濃度偏好。

因應生活空間越來越有限，咖啡機身寬度僅有 18 公分，不論是擺放在廚房、餐桌甚至個人辦公空間都不佔地方。首創「粉餅彈出設計」，沖煮過後只需按下一鍵彈粉鈕，就能俐落彈出乾燥的咖啡粉渣，避免傳統敲粉的繁瑣 。加上沖煮器與粉杯採一體成型設計，日常保養不需要拆洗沖煮器，沖煮後只需直接沖洗把手或以布擦拭即可完成清潔。

飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機將於 6／19 正式開賣，售價 14,900 元。品牌表示，上市期間購機，即可獲得市價 1,760 元的限量禮盒。官方也將於指定通路舉辦實體體驗，6／29 至 7／12 在 SOGO 忠孝館；7／23 至 8／9 在統一時代百貨高雄店；7／24 至 8／9 在 SOGO 巨城店提供試飲。

▲美品牌家電惠而浦在台發表旗下最新對開冰箱與一體式洗乾衣機。（圖／品牌提供）



美式家電 Whirlpool 惠而浦近期在台舉辦發表會，主打同級唯一 1 級能效、極窄空隙也能安裝的「變頻雙門對開冰箱」，以及首款導入活氧除菌技術、洗烘完會自動開門的「一體式智能洗衣塔」。兩款新品皆以智慧科技直擊現代家庭的家務痛點，冰箱還可搭配政府節能補助現省 5,000 元入手。





過往美式對開冰箱因體積龐大，常讓室內空間有限的台灣家庭望而卻步。惠而浦在台新發表的「獨嵌兩用 FITFRESH 第六感智能變頻雙門對開冰箱」，採用 Flush Hinge 全嵌齊平鉸鏈設計，強調安裝時兩側僅需 4 公釐的邊距。即使緊貼牆面擺放，門片依舊能開至 90 度，無論是獨立放置或嵌入櫥櫃都能俐落融入，售價 69,900 元。





此外，針對現代家庭對於冷凍的需求卻來越高，該冰箱設計高達 39% 的超大冷凍空間占比 ，搭配 ionFresh 離子淨化技術與 6th Sense 智能科技感測溫濕度與活性碳除臭 ，能大幅降低冰箱常有的複雜異味 ，延長食材的保鮮壽命 。



今年惠而浦首度引進一體式設計的「INTELLI-CARE第六感智能活氧洗衣塔」，具備洗 13 公斤與乾 10 公斤的大容量規格。首度導入 OxyCare 活氧蒸汽除菌功能，內建SmartLink 智慧連動設計與 Load & Go 洗劑自動投入功能 ，能自動算好洗劑量並精準拿捏烘乾時間 。當洗烘行程結束後，機器會啟動自動開門與 12 小時除皺防護功能，即使人不在家無法立刻晾衣，也不會讓衣服悶出臭味。