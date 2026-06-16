CORTIS聯名OAKBERRY巴西莓碗推3款限定　成員最愛配料組合COER們必點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國OAKBERRY門市最新推出3款以CORTIS成員喜好與團體概念打造的限定巴西莓碗，還同步祭出限定PET杯、專屬杯套與Logo湯匙插牌等聯名周邊。消息一出立刻在社群掀起熱烈討論，究竟這次OAKBERRY X CORTIS聯名有哪些口味？售價多少？又該去哪裡買？以下帶你一次看懂。

OAKBERRY聯名CORTIS

這次與OAKBERRY的特別合作，是為了慶祝CORTIS於5月4日發行的第二張迷你專輯《GREENGREEN》。事實上，CORTIS先前推出的專輯中就曾收錄帶有拉丁森巴風格的歌曲〈ACAI〉，以巴西莓為靈感延伸，此次聯名也將音樂概念進一步具象化為味覺體驗。

本次聯名菜單靈感來自CORTIS成員日常最常食用的配料組合，並結合新專輯名稱與主打概念，推出3款風格各異的巴西莓碗。OAKBERRY也表示，希望透過此次合作，將音樂與健康飲食生活結合，為粉絲帶來更完整的品牌體驗。

OAKBERRY聯名CORTIS口味有哪些？

本次共推出3款聯名巴西莓碗，分別為：

CORTIS BOWL（₩17,500）

靈感來自CORTIS成員私下最愛的配料組合，巴西莓碗中加入香蕉、藍莓、草莓、花生醬與燕麥脆片，整體口感濃郁飽滿，帶有花生醬香氣與穀物脆感，是粉絲必點的經典款。

REDRED BOWL（₩18,500）

呼應新專輯主打概念與歌曲〈REDRED〉，以草莓、草莓果泥、乳清蛋白、巴西花生糖與蜂蜜組成。草莓的酸甜搭配巴西花生糖的獨特香氣，再結合乳清蛋白補充，整體更偏向能量補給取向，非常適合運動後享用。

GREENGREEN BOWL（₩16,500）

呼應專輯《GREENGREEN》概念，選用奇異果、抹茶優格、奇亞籽布丁與蜂蜜打造。整體風味清爽輕盈，層次乾淨無負擔，是適合早餐或運動後補充營養的輕食選擇。

OAKBERRY聯名CORTIS哪裡買得到？

本次聯名凡購買任一款聯名巴西莓碗，皆可獲得專屬限定好禮，包含印有雙品牌聯名Logo的限定PET杯、精緻的CORTIS Logo湯匙插牌，以及各款風味專屬、印有成員專輯宣傳照的珍藏杯套。

聯名活動將在韓國各大OAKBERRY門市開跑，官方特別提醒，因加盟店鋪籌備因素，景福宮站店、麻谷店、板橋站店、大邱東城路Rodeo店共4間分店，於5月20日起才開始販售。COER們與追求健康美味的粉絲們，不妨趕緊前往就近的門市，一同品嚐這場充滿夏日氛圍的味覺盛宴！

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