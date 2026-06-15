小查的超模老婆用孕婦時尚征服坎城　這對夫妻的浪漫愛情再度成為話題

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

大家還記得《小查與寇弟的頂級生活》嗎？當中飾演雙胞胎哥哥「小查」的Dylan Sprouse，這次攜手妻子Barbara Sprouse一同出席第79屆坎城影展，並同時公開懷孕喜訊，此時Barbara的孕肚已經十分渾圓（約莫七個月身孕），不過似乎完全不影響狀態，她在影展期間跟隨丈夫一連現身多場活動，每套紅毯造型都美成了童話公主，Dylan則甘願淪為綠葉。

Dylan Sprouse與超模老婆Barbara Palvin（現已更名Barbara Sprouse）已於2023年完婚，兩人經常在鏡頭前放閃，留下許多令人嘴角上揚的可愛畫面，例如Dylan在維密大秀觀眾席當迷弟、後台送漢堡的小故事，且他們的幽默搞怪個性宛如天造地設般的對頻，由於這次共同出席坎城影展與宣佈懷孕消息，再度讓兩人的真摯愛情成為話題。

Barbara Sprouse正用孕婦時尚征服坎城紅毯

本就身為超模的Barbara Sprouse擅於消化各種類型的服裝，她絲毫不受到懷孕的影響，挺著孕肚就這麼踩著高跟鞋踏上坎城紅毯，被各國媒體、粉絲封為最美孕婦之外，每一套造型更被列入孕婦時尚教課書！

Barbara Sprouse坎城影展紅毯造型

Miu Miu

Ella Mae

Willy Chavarria

Karl Lagerfeld

黑色蕾絲馬甲連衣裙

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