《我的王室死對頭》林智妍穿越現代造型太美　玫瑰花上衣、厚底鞋找到了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最近韓劇《我的王室死對頭》除了劇情持續升溫，林智妍在劇中的穿搭也默默成為熱議焦點。尤其是她「穿越到現代」後的幾套私服造型，少了過去傳統的宮廷感，反而換上帶點文藝氣息、自然柔和的日常穿搭，其中最被問爆的，就是她身上那件點綴立體玫瑰花的淡藍色針織上衣，以及腳上的卡其色厚底袋鼠鞋！

林智妍的「韓服現代化」

林智妍這次飾演穿越到現代的「朝鮮妖妃」，劇中造型在脫下韓服後，大量運用柔霧色調、針織、印花、長裙讓她的造型隱約透著現代化的韓服氛圍，也讓《我的王室死對頭》多了不少時尚看點。

玫瑰花針織上衣大受好評

其中討論度最高的，是這件淡藍色玫瑰花針織外套。這款其實來自韓國品牌SINOON推出的單品，品牌近年因為融合復古少女感與Y2K元素，在韓國年輕女生之間人氣很高。這件上衣最吸睛的地方，就是立體玫瑰裝飾直接延伸到胸口與袖子位置，搭配淡藍色針織底色，甜美中又不會太過夢幻。再加上短版剪裁與小翻領設計，很容易穿出那種韓系女生特有的精緻感。其實這類帶有「手工裝飾感」的針織單品，最近也很常出現在韓國品牌中，從蝴蝶結、花朵到立體刺繡元素，都正在慢慢取代過去極簡風的單調感。

林智妍腳上的鞋也被搜爆！是Clarks經典「袋鼠鞋」

另一個被觀眾瘋狂搜尋的，還有她腳上的米色鞋款。這雙其實是Clarks經典的「袋鼠鞋」Wallabee系列。Clarks Wallabee近年重新翻紅後，幾乎成了韓國潮流圈與文青穿搭裡的固定班底。它最大的特色，就是袋鼠鞋標誌性的莫卡辛鞋型，加上厚底設計與麂皮材質，穿起來既舒服，又能替整體造型增加一點復古感。林智妍這次選擇的卡其色版本，搭配長裙、針織或寬褲時，都會有一種很自然的鬆弛感，不少觀眾看完立刻開始找同款。

比起很多韓劇女主角精緻的造型，《我的王室死對頭》這次反而用了很多「一般人真的會想穿」的單品。沒有太強烈的名牌堆疊，而是透過顏色、材質與輪廓去營造角色氣質。尤其林智妍這幾套造型，都有種介於甜美與自然之間的平衡感，不會太刻意裝可愛，卻又保留女生會想模仿的細節。也難怪劇才播出沒多久，玫瑰花針織與Clarks袋鼠鞋就已經默默成為韓網熱搜關鍵字。

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