沐浴油和沐浴乳差在哪？優點＋正確用法　還有網友狂推清單一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近幾年「沐浴油」的討論度非常高，特別是長期處於冷氣房、或是秋冬換季導致肌膚乾燥時，許多人改用沐浴油洗澡會覺得比較保濕。究竟沐浴油是什麼？和沐浴乳差在哪？一起來看看沐浴油優點、使用方式，以及在網路討論度高、口碑好的沐浴油有哪些。

什麼是沐浴油？

雖然名稱帶有「油」，但沐浴油並不是單純的植物油或按摩油，而是以天然植物油為基底結合溫和活性劑的清潔產品。

最大的特色是擁有「油轉乳」的特殊質地，遇到水就會轉化為細緻的乳狀或微量泡沫，能溫和帶走汗水、髒污、多餘皮脂與防曬殘留，同時保留肌膚必要油脂，減少洗後乾燥緊繃感。能清潔又兼顧滋潤度，因此近年特別受到乾肌、敏感肌與熟齡肌的人喜愛。

沐浴油與沐浴乳有什麼不同？

同樣都是用來洗澡，沐浴油和沐浴乳的差別包括了基底、清潔方式、洗後的感覺等等。

1.清潔方式不同

一般沐浴乳多半是水基底，依靠界面活性劑起泡清潔，泡沫感較豐富；沐浴油則是油基底（如荷荷芭油、杏仁油、酪梨油等等），透過乳化帶走髒污，因此清潔感較溫和。

2.洗後膚感不同

如果喜歡洗完乾淨、清爽，可能會偏愛沐浴乳；但如果在意洗後不緊繃、想保留柔嫩感，沐浴油通常更有感。

3.適合膚質不同

沐浴油：適合乾肌、敏弱肌、熟齡肌的人。以及秋冬寒冷時、長時間待冷氣房時。

沐浴乳：一般肌、油肌、容易流汗的人。以及夏天或悶熱氣候。

也可以看表格更清楚

沐浴油有什麼優點？

沐浴油以油為基底，也因此整體感覺更爲滋潤。

優點1.洗完不容易乾癢

身體的皮脂和髒污多為脂溶性，沐浴油能溫和溶解髒污又不會過度洗淨，因此洗完澡後肌膚較不容易出現緊繃感，特別適合乾燥膚質或是換季及秋冬寒冷時使用。

優點2.保濕感更持久

很多人用沐浴油後會發現，洗後植物油會在肌表留下極為輕薄的保濕鎖水膜，摸起來細緻滑嫩。因此洗澡後就算沒立刻擦身體乳，肌膚摸起來仍然柔嫩。

優點3.香味更持久

精油與香氛成分在油性基底中結構更穩定，洗後香氣能與體溫融合，持香時間比一般沐浴乳更久。

沐浴油的正確使用方法

沐浴油的用法其實非常簡單。

步驟1.淋濕身體

先用水均勻淋濕全身肌膚。

步驟2.乳化起泡

取適量沐浴油於掌心後，加水乳化，這時沐浴油質地會從油逐步乳化再產生泡沫。習慣有大量泡泡的人，可搭配沐浴球搓揉，會產生更多細緻綿密的乳狀微泡。

步驟3.塗抹並沖洗

將泡沫均勻塗在身上，輕柔按摩清潔即可帶走身上髒污，甚至可以卸除身體防曬。接著再以清水沖乾淨。

沐浴油的3種加分方法

除了當作一般沐浴用品使用，沐浴油還可以這樣用。

加分用法1.加入浴缸中泡澡

擠壓適量的沐浴油於浴缸，再放入溫熱的浴水，香氣隨溫度升騰，享受放鬆療癒的Me Time時光。

加分用法2.溫和的除毛輔助

將沐浴油塗抹在剃毛的部位（例如腋下、小腿），接著就可以直接用除毛刀輕柔刮除毛髮，這樣可使刮毛過程更順滑，並減少拉扯與刮傷。

加分用法3.當作洗手乳

只需要壓半下就可以洗淨雙手，而且洗完的手部肌膚超保濕。

高人氣沐浴油推薦1.Sabon輕潤沐浴油

Sabon經典的明星商品-沐浴油在2026年升級為「輕潤沐浴油」，以矢車菊純露揉合4種植物油，在清爽輕盈與潤澤感受之間取得平衡。

首次加入的矢車菊純露以水溶性小分子展現更輕盈的水相特質，賦予輕潤沐浴油更高的親膚性與舒適感，在洗沐當下協助柔軟角質、細緻調理膚表，也讓後續植物油脂得以更自然地貼合肌膚。

4種植物油（橄欖油、酪梨油、荷荷芭油、小麥胚芽油）滋潤卻不油膩。整體質地輕盈細緻，遇水即化為柔細泡沫，溫和潔淨肌膚，同時帶來高效深層保濕；洗後肌膚柔軟舒適，不乾澀。

香味延續6款人氣香氣，包括：經典PLV 、玫瑰、茉莉花語、白茶、玫瑰茶語、盛宴橄欖。

價錢：300ml／NT$1,080、500ml／NT$1,380

高人氣沐浴油推薦2.歐舒丹杏仁極緻柔膚沐浴油

沐浴同時保濕滋養的養膚型洗沐。蘊含40%高濃度天然植物油，以天然植物潔淨因子溫和洗淨肌膚的同時深度補充肌膚所需脂質，保護皮脂膜、守護肌膚水分平衡，保濕柔嫩肌膚，讓洗後膚觸如絲綢般細緻滑嫩。

獨特油轉乳質地，接觸水後從絲滑的沐浴油幻化為細緻柔潤的乳狀，輕輕搓揉再瞬化為綿密泡沫，同步滿足清潔與滋潤雙重功效。淡雅杏花香氣輕柔包覆帶來療癒感官時刻。

支持環保減塑且採純素配方，還提供大容量補充包，98%可生物分解，讓日常的選擇創造永續美好的未來。

容量與價錢：75ml／NT$420、250ml／NT$1,180、500ml／NT$2,080、補充瓶500ml／NT$1,880

高人氣沐浴油推薦3.貝膚黛瑪舒益輕沐浴油

貝膚黛瑪舒益輕沐浴油專為乾燥肌、易乾癢的敏感膚質設計，蘊含兩大獨家專利，包括皮膚屏障修護專利Skin Barrier Therapy™，能減緩金黃色葡萄球菌附著，舒緩乾癢不適；DAF™肌膚仿生修護科技，強化肌膚屏障並減少乾燥敏弱。

使用溫和的天然椰油取代皂鹼和石化界面活性劑，不破壞皮脂膜，搭配維他命B3、維他命E、卵磷脂滋養潤澤肌膚。

質地潤澤卻輕盈，洗後肌膚保濕柔嫩、彈潤透亮。

容量與價錢：100ml／NT$299、200ml／NT$399、1000ml／NT$999

高人氣沐浴油推薦4.Aromatherapy Associates晚間舒緩沐浴油Deep Relax

Aromatherapy Associates（常簡稱為AA）Deep Relax晚間舒緩沐浴油堪稱品牌經典明星品，專為睡前放鬆與舒壓打造。

以岩蘭草、洋甘菊與檀香精油調和出溫暖沉靜的木質草本香氣，能幫助安撫緊繃情緒、放慢思緒節奏，特別適合壓力大、容易淺眠或睡前腦袋停不下來的人。

油狀質地遇水後可於泡澡或淋浴時釋放香氣，打造居家SPA般儀式感，洗後肌膚也帶有柔嫩潤澤感。

容量與價錢：55ml／NT$3,000

高人氣沐浴油推薦5.elemental herbology沐浴&身體按摩油

elemental herbology沐浴&身體按摩油， 結合東方五行理論以及西方芳香療法，打造「木、火、土、金、水」5款沐浴&身體按摩油，兼具沐浴油與身體保養油功能，溫和清潔並滋養肌膚，幫助協調身心靈達到能量平衡。

用法1.作為「沐浴油」使用：沐浴前，將沐浴&身體按摩油塗抹於全身後，再浸泡進浴缸中；或將沐浴&身體按摩油直接加至浴缸中浸泡，緩解緊繃的肌肉、釋放累積的壓力。

用法2.作為「身體保養油」使用：沐浴後，將沐浴&身體按摩油塗抹至肌膚上，可以搭配淋巴按摩，朝心臟方向進行按壓，並針對大腿、腹部、手臂等部位加強。過程中透過嗅吸植物芳香氣息，幫助舒緩身心、穩定情緒。

香味1.木-賦活（迷迭香、芳樟葉、肉豆蔻）

迷迭香獨特香氣，結合芳樟葉清爽氣息及肉豆蔻，呈現萬物活力復甦感受，帶 走惱人滯悶、激發身心靈活力。

香味2.火-提振（甜橙、羅勒、迷迭香）

甜橙散發的清新香甜氣味，搭配帶有獨特辛香氣息的羅勒，是提振鼓舞精神的 完美能量配方，幫助排除體內濕氣。

香味3.土-平衡（紅桔、雪松、萊姆）

雪松精油，搭配紅桔與萊姆的明亮氣息，整體香氣散發穩定堅毅的力量，幫助釋放壓力、撫慰緊繃情緒並紓解鬱積，恢復身心靈最佳平衡。

香味4.金-循環（迷迭香、葡萄柚、杜松漿果）

杜松漿果精油，結合葡萄柚及迷迭香，配合居家基礎按摩，幫助舒緩疲勞的肌肉。

香味5.水-舒眠（薰衣草、伊蘭伊蘭、大馬士革玫瑰）

宜人的薰衣草精油氣息，搭配可協助撫平情緒的伊蘭伊蘭及大馬士革玫瑰，在 睡前藉由溫柔花香排解整日累積的壓力，增加幸福愉悅感。

容量與價錢：145ml／NT$1,550、290ml／NT$2,900

高人氣沐浴油推薦6. Le Labo沐浴油-柑橘香

採用純素配方，蘊含摩洛哥堅果油與椰子油，溫和清潔，舒悅感官，遇水後會乳化成柔滑奶白質地，在溫和清潔同時維持肌膚柔嫩保濕，洗後不易乾澀。

柑橘香氣散發清爽前調，交織天竺葵的香氣，融入了更多清新感。

250ml軟瓶設計方便擠壓使用，也延續Le Labo一貫低調又帶儀式感的沐浴體驗。

容量：250ml

高人氣沐浴油推薦7.Diptyque杜桑沐浴油

將Diptyque經典的香水「杜桑」香味融入絲滑的杏仁籽油基底中，帶著濃郁的晚香玉花香。

遇水轉化為細緻乳霜泡沫，持香度驚人，洗完彷彿穿上一層隱形香水。

容量與價錢：200ml／NT$2,000

高人氣沐浴油推薦8.Jo Malone London英國梨與小蒼蘭沐浴油English Pear & Freesia Bath Oil

將品牌最經典的香氣延伸至沐浴儀式，成熟多汁的英國梨結合清新小蒼蘭，並以廣藿香收尾，交織出優雅又帶點微甜的果香花香調。

配方添加甜杏仁油、荷荷芭油與酪梨油，遇水後會乳化成柔滑奶白質地，在泡澡或淋浴時釋放香氣，同時滋潤柔嫩肌膚。洗後不只留下淡雅香氣，也讓浴室瀰漫宛如精品飯店般的療癒氛圍

容量與價錢：300ml／NT$1,070、250ml／NT$2,900

高人氣沐浴油推薦9.ANNAEVERYDAY德敏舒益膚植蘊水感沐浴油

水感輕油質地，遇水即轉化為細緻綿密泡沫，兼具油的潤澤與水的清爽，洗後不黏膩、不乾澀，即便在悶熱或換季時期也能維持舒適膚感。

配方以植萃舒緩與保濕修護為核心，結合魁蒿葉提取物、甘草酸二鉀、醣基海藻糖與尿囊素，幫助舒緩乾燥不適、提升肌膚保濕力與穩定度。

香氣則遵循國際IFRA安全用香指引，以黑加侖、無花果揭開柔和果香，融合溫潤花果甜感，最後由琥珀與麝香帶來安定包覆感，讓洗澡時刻更具療癒儀式感。產品亦通過德國皮膚科醫生協會相關認證與歐盟 Dermatest 敏感肌 Excellent 最高等級測試，且不添加酒精、皂鹼與礦物油。

容量與價錢：290g／NT$1,100

高人氣沐浴油推薦10.Mustela慕之恬廊舒恬良舒緩沐浴油（無香精）

專為極乾燥、敏弱肌膚設計，從新生兒到成人皆可使用。

採用98%天然來源成分，添加品牌專利有機向日葵油蒸餾精華與酪梨活源醣，幫助舒緩、補充肌膚脂質並強化屏障。無香精、無皂鹼配方，清潔時能減少硬水與洗澡造成的乾燥感。遇水後乳化成柔滑質地，洗後肌膚不易緊繃。

容量與價錢：500ml／NT$890

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【2026世足】41歲C羅最後一舞！體脂僅7%的5個逆齡習慣公開，一般人也能參考的體態管理法

● 2026世足開踢！半夜看球吃什麼？營養師推薦健康宵夜清單，隔天不怕水腫