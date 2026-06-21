韓網爆紅「耳朵修容法」　上妝多了一步驟小臉感直接升級

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

這股「耳朵修容（귀 쉐딩）」風潮，近期在韓網、TikTok、小紅書討論度都非常高，主打的不是濃重陰影感，而是讓整體骨相更自然、更像天生小臉。尤其現在韓妝越來越流行原生感輪廓，比起明顯修容線條，韓妞更在意的是臉部與脖子、耳朵之間的銜接感。

耳朵修容法是什麼？

「耳朵修容法」是透過在耳朵周圍增加自然陰影，讓整體輪廓線條看起來更立體、更精緻。過去大部分人修容的時候，通常只會專注在顴骨下方、下顎線與髮際線，希望達到小臉效果；但最近韓國彩妝師開始更重視「輪廓銜接感」，會進一步把修容延伸到耳朵外輪廓、耳後位置，甚至耳垂下方。這樣不只能讓臉與脖子的界線看起來更乾淨，也會讓整體骨相更自然，有種像天生輪廓很好看的感覺！ 這種修容作法目的不是讓耳朵變小，而是讓「臉側線條」看起來更乾淨。尤其正面拍照時，耳朵如果太亮、太突出，反而容易讓下顎修容看起來不自然；當耳朵與輪廓陰影融合後，整張臉會有一種天生骨相很好看的感覺。

韓妞最常修的3個耳朵位置

1. 耳朵外圈

在耳朵最外側輕刷灰調修容，可以讓耳型視覺上更俐落，也會讓臉側線條看起來比較窄！尤其綁頭髮時效果很明顯。

2. 耳後與下顎交界

這裡是很多韓國彩妝師最重視的位置，把修容從耳後一路帶到下顎，可以讓臉與脖子的界線更乾淨，看起來會有種天生輪廓很順的感覺，編輯實測後也真的有小臉的感覺！

3. 耳垂下方

有些韓妞會輕輕修飾耳垂下方陰影，讓下半臉線條更收、更精緻，不過這區修容一定要少量，不然會很容易顯髒。

耳朵修容怎麼畫才自然？

韓國在2026年最流行的美中趨勢其實都很淡，重點不是「看得出修容」而是讓輪廓默默變精緻。

耳朵修容技巧 1：選灰調修容

千萬不要用偏橘、偏紅棕色修容！韓系修容幾乎都偏灰調，才能模擬自然陰影感。

耳朵修容技巧 2：少量多次

耳朵面積比臉更小，如果一次下手太重，很容易變成「耳朵髒掉」所以建議先從耳後開始，再慢慢往前帶。

耳朵修容技巧 3：一定要暈開

尤其耳後位置一定要和下顎修容融合，如果陰影是分開的，反而會讓臉型看起來更奇怪。

「耳朵修容法」常見問題一次解析

Q1：什麼人最適合耳朵修容？

耳朵修容特別適合平常喜歡綁頭髮、偏愛韓系淡妝感，或是本身下顎線比較不明顯的人。因為耳朵在露出來時，其實會很直接影響整體臉型比例，如果只有修下顎卻忽略耳朵位置，側臉有時反而會出現修容斷層感。

Q2：耳朵修容真的會顯臉小嗎？

會。耳朵修容最大的重點不是讓耳朵變小，而是讓臉側輪廓更完整。當耳後與下顎線的陰影自然連接時，視覺上會讓臉型看起來更窄、更立體，尤其綁頭髮或側臉拍照時效果特別明顯。

Q3：耳朵修容適合日常妝嗎？

很適合。現在韓妞流行的耳朵修容其實都畫得非常淡，重點是增加自然骨相感，而不是做出明顯陰影。只要少量暈染，其實日常近看幾乎不會發現，但整體輪廓會更精緻。

Q4：耳朵修容要用什麼顏色？

建議選擇偏灰調、低飽和的修容色最自然。韓系修容通常不會用太暖、太咖啡色的產品，因為容易讓耳朵看起來髒髒的。灰棕色會更接近真實陰影感。

Q5：耳朵修容會不會很容易失敗？

其實比想像中簡單，修容的關鍵是「不要下手太重」耳朵範圍相較臉部更小，如果顏色太深、沒有暈開，就會很像耳朵沾到粉底或灰塵。編輯建議用小刷具少量堆疊，效果會自然很多。

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