安格斯12星座一周運勢6／15-6／21　金牛不要太固執、雙魚把握月中脫單

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

金星正式進入羊座星盤中掌管曖昧的宮位，不見得需要正式邀約、告白，也許某一個擦肩、一個對視的瞬間，就產生火花，感情又快又直接，但也可能瞬間錯過。有伴者這周又想玩又想耍浪漫，然而家人意見、價值觀、金錢管理等現實問題很可能成為潛藏隱憂，出現爭執千萬不要落狠話，透過第三人調停或以文字取代言語，反而更能讓怒氣降溫。

金牛4.21～5.20

木星在同儕宮的影響愈來愈顯化，也讓牛牛的聊天運、人際流動變強，落單很久的金牛近期可能出現讓你心裡一動的人，雖然不見得驚豔，但對方的存在會讓你覺得在一起格外自在舒服，有伴者適合一起痛快吃好料，比起浮誇式的浪漫，用美食好好滿足五臟廟才是最平淡的幸福！另外，這周的你說話充滿說服力，但也要避免太固執，傷了朋友和氣。

雙子5.21～6.20

本命宮位的璀璨能量進入倒數，情感若還沒達標，建議雙子把握這周主動出擊，你的好感度將從聊天、訊息、朋友邀約裡冒出來，越自然越有機會。有伴者這周則要多溝通，不要用玩笑帶過真正的問題，尤其金錢分配、約會安排、誰比較主動這類小事，說清楚反而能減少誤會。這周也很適合拓展人際圈、認識新朋友，多一些知心的同好生活會更有趣！

巨蟹6.21～7.21

金星這周從命宮移出，巨蟹原本感性、重視契合與直覺的訴求慢慢轉向務實，你會更在意關係是否能穩定發展，對方的真心誠意會比任何的甜言蜜語更能打動你。有伴者適合花點心思把兩人生活節奏調整得更舒服，但請不要用沉默測試對方，因為對方未必讀得懂你的委屈。火星在人脈宮，朋友邀約變多，但小心團體裡的意見摩擦。

獅子7.22～8.22

獅子這周可以不用太費勁就能被看見，太陽為你點亮了光芒，單身獅子桃花明顯增強，你的熟成自信與從容的存在感將成為目光的搶手貨，但仍需避免過度自以為是；交往中的獅子，這周愈忙愈要照顧伴侶的心情，雖然你很受歡迎，可是並不是每個掌聲都發自內心，得仔細辨認某些人可能另有目的，別被一時抱腿沖昏頭啊！

處女8.23～9.22

處女座這周的感情機會出現小小轉機，原本停滯的進度有望從人脈與合作圈裡慢慢發酵。太陽還在第十宮事業宮，但影響已減弱，朋友、社群、團體活動會為單身者牽出感情紅線。交往中的處女座，得注意近期對情人越來越嚴苛、挑剔的問題，你的刁難其實只是一種想被理解的手段，直接表達出來可以減少彼此的衝突與火氣。

天秤9.23～10.22

隨著金星移位進駐人脈宮位，天秤這周運勢畫風轉變，有人開始用不只是朋友的眼光看你。單身者留意那些原本就常互動、一起聊天、一起參與活動的人，對方可能因為你最近更有自信、更敢表達品味與立場，而突然被你吸引。戀愛中的秤子這周關係面臨壓力，朋友意見、職場、社交互動都可能是影響源，別為了顧全場面而讓另一半覺得自己被冷落。

天蠍10.23～11.22

親密宮持續因太陽直直入駐而變得異常激化，這周天蠍座感情陷入敏感期，與情人之間隱藏的矛盾和衝突趨向明顯，某些爭執點會更直接，不要用冷戰或試探逼對方證明愛你，提醒你別一直困在猜測裡，換個角度、拉開距離，反而會看得更清楚。單身者可能被神祕、有故事感的人吸引，但也要小心把一時的好奇探索誤認成真愛。

射手11.23～12.21

射手這周的人際、情感關係因太陽而走強，任何一對一互動都會被放大。單身者容易遇到主動靠近、互動自然的人，由於親密宮作用旺盛，這周的桃花不只是浪漫，還多了一點香豔刺激的味道，甚至可能牽動金錢界線。金星進入遠行宮，最適合射手帶著情人一起旅遊或進行跨文化交流，藉著異國色彩帶來浪漫火花，替關係注入新鮮感。

摩羯12.22～1.19

六宮對流尚未疲弱，這周工作、生活節奏仍佔據魔羯大量腦細胞，感情仍在隱性區，表現不明朗。單身者沒有太多讓你一眼驚艷的桃花，但職場、固定生活圈、運動場所中藉著日常互動，可能會出現一閃即逝的邂逅。此時伴侶宮流動明顯，適合與另一半暖心深談，記得避免公事公辦的態度，若之前有誤會，這周有機會用成熟溝通修復。

水瓶1.20～2.18

水瓶座不按牌理出牌的幽默與獨特氣質，乍看像是個怪咖，但很多時候反而是你的魅力來源！這周水星、木星與金星都走在對感情十分有利的位置，感情機會變得更明朗，單身者有機會遇到願意認真互動的人，交往中的水瓶能在無聊的生活小事中，與對方建立更多默契，但也有不少需要磨合之處！朋友運很不錯，但不要把所有邀約排滿，忽略真正需要你回覆的人。

雙魚2.19～3.20

雙魚這周的心更柔軟也更敏感了，太陽守住四宮，讓你在感情上更需要安全感，交往中的魚座勢必面臨某些磨合與矛盾。單身者不一定想衝進熱鬧社交圈，反而有機會在老朋友、熟人、居家聚會的場合中遇到讓你放鬆的人。水星與木星打亮了戀愛宮，近期桃花激升，想要脫單務必把握六月中旬，一句自然的關心，就可能讓曖昧開始發芽囉！

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