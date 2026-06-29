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彩妝用不完怎麼辦？台灣開始出現「二手彩妝再利用」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

市場研究公司Euromonitor指出，社群媒體讓彩妝新品曝光速度大幅提升，消費者嘗試產品的頻率增加，使用週期因此縮短。在這樣的環境下，彩妝更容易在衝動購買後被閒置，進而形成浪費。

一份由民間團體「寶島淨鄉團」進行的《台灣彩妝浪費大調查》顯示，台灣彩妝使用者平均擁有約58件彩妝品，其中真正經常使用的不到四成，約六成處於少用或閒置狀態。換句話說，平均每人約有17件幾乎全新的彩妝，被留在化妝台上，沒有再被拿起來使用。

調查中也有超過四成受訪者表示，最終會選擇直接丟棄這些產品。和衣物、書籍不同，彩妝長期缺乏明確的流通路徑。對多數消費者來說，大家不知道這些全新或使用過的彩妝，還可以交給誰。

為什麼彩妝難以回收？

寶島淨鄉團創辦人林藝指出，彩妝之所以難以進入回收體系，首先來自產品本身的結構。粉餅盒可能同時包含塑膠、金屬彈片、鏡面與磁吸設計，唇膏則混合不同材質的內芯與外殼，拆解與分類成本高，也影響再製的可行性。

另一個原因是內容物的處理難度。粉體殘留不易清理，加上開封後的產品難以判斷是否變質，使其不容易進入正式再流通體系。綜合這些因素，彩妝真正能被循環利用的比例長期偏低。

也因此，許多品牌近年開始從包材減量、替換式設計等方向著手，希望降低一次性浪費。例如推出可替換粉芯、可補充式粉底瓶，甚至嘗試單一材質包裝，讓未來回收更容易。

不再等待回收體系建立

即使品牌開始投入，整體改變仍需要時間。在台灣，一些團體選擇從另一個方向著手：先讓產品繼續被使用。

目前像是「寶島淨鄉團」、「她渴望」、「慈派」及部分生命禮儀公司等單位，已開始建立彩妝再利用流程。透過募集與整理，將產品用於弱勢婦女與受暴婦女的彩妝教學，或提供偏遠地區、清寒家庭孩童學習彩妝技術的資源。

二手彩妝開始被當成選項

其中，「寶島淨鄉團」的做法是將仍可使用的彩妝重新定價販售，或放在現場供人自由取用。對他們來說，重點不只是再利用，而是讓產品重新回到流通之中。

林藝認為，這樣的流通方式同時帶有教育意義。把不適合自己的產品轉送出去，或帶到可以流通的地方，都是一種重新整理使用習慣的過程。有些團體也設計志工機制，讓參與整理的人可以帶回部分產品實際使用，進一步理解自己的需求。

彩妝一直被當成需要不斷更新的消費品，但在這些再利用的空間裡，可以看到另一種使用方式。當一塊眼影能被不同的人接續用完，它讓人變美與愉悅的價值也能被延續下來。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 永續, 彩妝, 二手彩妝

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