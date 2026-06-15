玻妞「雙刮刀設計」擦窗機器人登場　仿真人刮淨打造無痕透亮窗景

▲嘉儀開賣玻妞雙刮刀擦窗機器人HOBOT-SP10，強調擦窗能不留水痕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

傳統擦窗機不時櫃面臨「越擦越花」的窘境，嘉儀企業近期引進開賣全新旗艦款「玻妞雙刮刀擦窗機器人 HOBOT-SP10」，主打獨家的雙刮刀設計，標榜能像專業洗窗職人一樣，在擦拭後精準刮除殘留水漬，直接解決過往擦窗最怕留下一條條水痕的痛點。適逢 618 購物節也推出限定優惠價現省 2,000 元。

「玻妞雙刮刀擦窗機器人 HOBOT-SP10」概念源自專業洗窗人員先洗窗再刮淨的流程，導入獨家SSS 噴擦刮玻璃清潔技術，運作時會先透過超廣角雙側雙噴嘴均勻噴灑細緻水霧，搭配水泵加壓設計，即便利於高處或有風的戶外環境，水流也不易被風吹散，確保清潔效果；接著利用三層硬挺結構的超細纖維布加壓擦拭，沿著路徑清除灰塵與污漬。

機器配備自動升降的「雙刀流」刮刀，採用耐磨材料製作，長期使用不易變形。當機器人橫向移動時，前方的刮刀會自動抬起，後方的刮刀則緊貼玻璃刮除殘水，無論是玻璃、窗戶或鏡面，都能輕鬆刮除水漬與污跡，還原清透亮麗的視野。

因應不同的窗況與使用情境，使用者可以自由切換 4 種達人清潔模式。包含完整清潔全窗的「ZH 標準模式」、快速完成清理的「Z 快速模式」、針對較髒玻璃進行縱橫交錯深層清潔的「ZN 精細模式」，以及會自動閃避窗戶把手的「ZHA 避把手模式」。除可以使用隨附的遙控器，也能透過手機 App 進行藍牙連線操控。

針對現代建築常見的無框或極窄邊窗，其配備邊緣及漏氣偵測專利技術，小於 5mm 的玻璃間隔縫隙或低於 2mm 的薄框都能精準偵測並及時折返。機身更內建 UPS 備援電源系統，即便遇到突發斷電，仍能維持吸力 20 分鐘，搭配可承受高拉力的安全繩雙重防護，具有更多保護機制。

因應 618 購物節，業者表示即起至 6／18 推出 HOBOT 全系列專屬優惠方案，玻妞雙刮刀擦窗機器人 HOBOT-SP10，售價 13,800 元，特價 11,800 元。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

下班回家面對繁瑣的家務清潔，笨重的傳統工具往往讓人打退堂鼓，Dyson 近期宣布旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市，主打輕量與纖巧線條，該機款延續 2025 年鉛筆吸塵器所奠定的設計語彙，主機機身寬度約 3.8 公分，也具有自動牽引設計，使用者輕推向前即可拖地，售價 12,900 元。

鉛筆洗地機 PencilWash 主打極為輕盈的操作手感，採用符合人體工學的筆型設計 ，配合強勁馬達的自動牽引推力，讓 2.2 公斤的全機重量，在手持時僅有 380 克的體感，即使長時間持握穿梭在餐桌椅腳、各式家電或櫃體邊緣等複雜障礙物之間更不費力。

直徑 3.8 公分的握把輕輕一扭可自然轉向，機身可平躺至 170 度 ，能輕鬆深入低至 15 公分的家具底部和狹窄縫隙。採用無濾網設計，將髒污直接收集於吸頭，簡化日常清洗和維護的步驟，搭載高密度超細纖維滾筒，每分鐘轉速 650 次，搭配 8 點釋水系統持續以活水浸潤滾筒 ，強調能同步帶走乾涸污漬、液體潑灑與乾性碎屑。

機身提供雙檔清潔模式，單次使用最高可覆蓋約 30 坪的範圍。Dyson PencilWash 鉛筆洗地機現已在台上市，售價 12,900 元，具備 300 毫升清水箱與 340 毫升汙水箱，單次充電約 3.5 小時 ，最長可連續運作 30 分鐘。