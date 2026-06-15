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寶格麗融合羅馬建築美學　雙色彩寶戒高調吸睛

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▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金鑲紫水晶與橄欖石戒指（左），黃K金鑲拓帕石與黃水晶戒指。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以大膽色彩美學著稱的寶格麗（BVLGARI），近期以兩款結合彩色寶石與建築感造型的Doppio Baccellato 戒指與全新三款Bvlgari Tubogas系列手環迎夏。Doppio Baccellato戒指最鮮明的特色在於汲取自古希臘與古羅馬建築的Baccellatura羅紋裝飾細節，巧妙揉合古典建築設計與當代美學精神，再透過圓潤飽滿的蛋面切割（Cabochon）寶石展現光影之美，共有黃水晶與藍色拓帕石組合，以及紫水晶配橄欖石兩種款式。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲主石分別為坦桑石（左起）、綠碧璽與紅碧璽的手環BVLGARI Tubogas手環。

相較於Doppio Baccellato 戒指柔和流暢的線條，Bvlgari Tubogas系列手環則以鮮明俐落的建築感美學，展現截然不同的前衛魅力，俐落的三角幾何輪廓呈現結構張力，與祖母綠型切割的紅碧璽、坦桑石與綠碧璽等主石的濃郁色澤形成鮮明對比，讓人一眼認出是寶格麗之作。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Buccellati夏季新款 Eternelle Macri Capri 戒指 。（圖／Buccellati提供，以下同）

聲勢水漲船高的義大利珠寶品牌Buccellati，對於傳統手工藝的堅持，完整體現Eternelle戒指系列中，全新Eternelle Macri Capri與Positano戒指系列靈感源自義大利兩大濱海勝地卡布里島（Capri）與波西塔諾（Positano）的海岸景致，融合了綠藍交織的海水、鮮紅花卉以及夜空中白雲的自然意象，Macri Capri Eternelle戒指表面飾有品牌最具代表性的Rigato手工紋理雕刻，並搭配黃金鑲座鑲嵌鑽石、紅寶石、藍寶石或祖母綠，Macri Positano Eternelle 戒指則採取更為簡約的設計構思，依然時髦吸睛。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Buccellati Macri Capri Eternelle黃金與白金祖母綠戒指 。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Buccellati Macri Capri Eternelle黃金與白金藍寶石戒指。

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Buccellati

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