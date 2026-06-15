85度C年中慶推「買4杯多送2杯」！拿鐵、海岩咖啡限時三天開搶

▲85度Ｃ年中慶優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每天習慣來杯咖啡提神的上班族與咖啡控，請定好鬧鐘。85 度 C 將於 6／17 至 6／19 推出限時三天「APP 跨店取年中慶」活動，針對店內兩款高人氣咖啡祭出「買 4 送 2」限時折扣，換算下來相當於打 67 折，適合常客準備團起來；星巴克今年起針對 uniopen 聯名卡友，也推出每周一大杯買一送一常態優惠，提供滿滿常客小確幸。

85 度 C 將於 6／17 至 6／19 推出限時三天「APP跨店取年中慶」活動，兩款限定咖啡「大杯拿鐵」、「就是海鹽咖啡」買 4 送 2，其概念為一次購買 4 杯可多送 2 杯，活動期間每日上午 10 點起，於 85 Cafe APP限量販售。

「大杯拿鐵咖啡」以富含堅果香氣與果酸風味的濃縮咖啡為基底，融合醇厚滑順的鮮奶，入口絲滑柔順，4 杯原售價 400 元，年中慶特價 6 杯 400 元；「就是海岩咖啡」以美式咖啡為基底，鋪上綿密厚實的海岩奶酪，鹹甜交織且層次豐富，4 杯原價 340 元，年中慶特價 6 杯 340 元。每日每款咖啡各限量 2000 組，且會員每日每個品項規定限購 1 組，數量有限售完為止，可接受轉贈。

主辦單位提醒，本次活動僅限於APP內購買並於門市現場兌換，所有寄杯品項的兌換期限皆到 9／30 止。

星巴克 5 月後縮減買一送一優惠頻率，但針對 uniopen 聯名卡友，則祭出每周一星巴克「大杯以上買一送一」的常態好康，若為星巴克常客，也可考慮此款小確幸。