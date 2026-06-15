想復合別急著回頭！「先問自己3個問題」避免重蹈覆轍





▲想復合別急著回頭！「先問自己3個問題」。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安 ／ 綜合報導

當一段感情結束後，許多人都曾在深夜反覆思考：「如果再給彼此一次機會，結果會不會不一樣？」尤其當前任主動聯繫、回憶湧上心頭時，復合似乎成了重新獲得幸福的捷徑。但復合不該只是因為捨不得，而是要先釐清分手原因是否真正被解決。在決定回頭之前，不妨先問自己以下三個問題。

1. 你想念的是對方，還是習慣有人陪伴？

分手後感到孤單是很正常的事，但孤獨感並不等於愛情，有時候真正讓人放不下的，未必是那個人，而是曾經被照顧、被陪伴的感覺。如果只是因為不習慣一個人生活而選擇復合，當新鮮感退去後，過去的問題往往仍會再次浮現。

2. 當初分手的原因解決了嗎？

復合最重要的關鍵，不是感情還在不在，而是導致分手的問題是否已經改變。無論是價值觀差異、溝通不良、信任危機，還是對未來規劃不同，如果這些核心矛盾依然存在，即使重新在一起，也可能再次走向同樣的結局。與其期待對方改變，不如先確認雙方是否真的有成長與調整。

3. 你是因為愛，還是因為不甘心？

有些人難以放下前任，並非因為仍然深愛，而是無法接受關係的結束。當投入了大量時間與情感後，失去容易讓人產生遺憾與不甘，甚至想透過復合來證明這段感情沒有白費。然而，真正健康的復合應該建立在彼此依然珍惜且願意共同經營的基礎上，而不是為了填補失落感。