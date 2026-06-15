北川景子美到發光　戴珍珠串鍊感受安定與自信力量

▲六月迎來以珍珠為誕生石的「珍珠月」，MIKIMOTO邀北川景子拍攝「1893 MIKIMOTO – Time on a string」形象照。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

記者陳雅韻／台北報導

適逢六月迎來以珍珠為誕生石的「珍珠月」，日本珠寶品牌MIKIMOTO發表全球宣傳形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」，再度邀請知名女星北川景子優雅亮相，她身穿簡約白襯衫配黑褲，搭配MIKIMOTO經典珍珠串鍊入鏡，舉手投足盡顯優雅氣質。



▲北川景子佩戴MIKIMOTO經典18K白金珍珠串鍊。

在最新曝光的形象視覺中，北川景子佩戴 MIKIMOTO詮釋珍珠在生命不同階段中所承載的情感記憶，她表示佩戴珍珠不僅能帶來內心的安定與自信，更是支持其前行的柔韌力量。MIKIMOTO的珍珠串鍊橫跨世代、潮流，見證許多佩戴者生命中重要時刻，款式也從單圈、雙圈延伸至長鍊，或在串珠之間加上鑲鑽蝴蝶結更添甜美氣息，提供更豐富多元的選擇。





▲MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊「1893 MIKIMOTO – Time on a string」351,000元。

同樣以珍珠聞名的日本品牌 TASAKI，今年邀孫藝真擔任南韓品牌大使，藉由她的百變魅力彰顯chants與balance build系列珠寶的時髦韻味，近期她出席頒獎典禮等公開場合，總有TASAKI鼎力支持，讓女神隨時散發耀眼光芒。





▲孫藝真今年起擔任TASAKI南韓品牌大使，演繹長串鍊之美。（圖／TASAKI提供）