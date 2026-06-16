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大馬最美千金遊地中海　愛馬仕百萬娃娃包伴奢華行

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▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（左）與老公Faliq Nasimuddin參加四季酒店遊艇的地中海行程，她拎Loro Piana編織包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴近日與老公Faliq Nasimuddin帶著3個兒女登上四季酒店今年開航的遊艇，進行奢華的地中海旅行，按照過往的旅行慣例，陳雪鈴帶著多款名牌包搭配不同服裝，在藍天碧海美景中留下美麗倩影，愛馬仕（HERMÈS）在國際拍賣會身價超過300萬元的短吻鱷魚皮材質Quelle Idole Kelly Doll娃娃包也跟著搶鏡了。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴地中海旅行帶著愛馬仕炙手可熱的愛馬仕短吻鱷皮製的Quelle Idole Kelly Doll包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴在地中海遊艇行程所拎的包款以小尺寸設計為主，包括愛馬仕牛皮材質的迷你凱莉包，以及有著眼睛、鼻子、嘴巴、小手與小腳的可愛Quelle Idole Kelly Doll娃娃包，她曾曬過灰色版本，此次是米色鱷魚皮搭配紫紅色眉毛與小手，撞色設計格外吸睛。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（左）與老公Faliq Nasimuddin遊希臘小島Hydra，穿圓點洋裝搭愛馬仕愛馬仕白色Mini Kelly Picnic包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

而呼應夏日休閒氛圍的愛馬仕白色Mini Kelly Picnic柳條拼接牛皮手袋，則是陳雪鈴逛希臘小島的完美選擇，她的另一愛牌Loro Piana結合鴕鳥皮與編織柳條的Extra Pocket L27柳條包也是她的度假必備款，讓她盡情搭配拍攝旅遊美照。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴遊希臘的另一套造型配愛馬仕迷你凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

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關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes

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