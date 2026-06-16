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比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

戀愛裡顏值或許是第一眼陷入愛情的「入場券」，但真正讓感情日復一日升溫的，從來不是外表有多亮眼，而是相處時帶來的感受，當一個人能讓你放鬆、被理解，也在平凡日常裡持續給出溫度，那份吸引力絕對比外型更加重要。

▲。（圖／IG）

1.對生活有正面能量，還帶著剛剛好的幽默

真正讓人日復一日淪陷的，不一定是多完美的人，而是跟他在一起時，生活會變得比較輕鬆，遇到不順不會只剩抱怨，而是能用正面的角度消化情緒，也懂得用幽默感化解尷尬與壓力，這種人不會讓戀愛變成沉重負擔，反而像是一種能量補給，讓對方越相處越覺得，原來平凡日子也可以很有趣。

2.有回應感，讓對方感覺自己被放在心上

感情最迷人的地方，不是每天說多少甜言蜜語，而是彼此丟出的情緒和訊號，都有接住的能力，例如：他記得你隨口提過的小事、看見你的低落、願意在你分享生活時認真回應，這些看似平凡的互動，會讓人感覺自己不是一個人在投入，當一個人長期被溫柔回應，就很容易慢慢產生依賴。

3.擁有自己的閃光點，讓認真的模樣自帶吸引力

身為人絕對不可能完美，但願意在喜歡且擅長的事情上投入，絕對是魅力的所在，那種穩定又明亮的狀態，自然而然會吸引懂得欣賞的人，也讓感情不只是喜歡外表，而是被內在的熱情與光芒打動。

關鍵字：

戀愛, 愛情, 戀情

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