面對不熟人突然百般討好的反應是？測驗你的心牆有多高

記者李薇／台北報導

面對不熟的人突然釋出熱情與善意，你會選擇敞開心房，還是先默默觀察？每個人心中都有一道看不見的防線，有人容易相信別人，也有人習慣保持距離，從你面對陌生示好的反應中，其實能看出你的防備心高低，以及在人際關係裡如何保護自己。

Q：不是很熟的人突然對你百般討好，你會怎樣做？

▲測試你的心牆有多高。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.以平常心與對方交往

B.「無事獻殷勤，非即即盜」，不動聲色的提防他

C.簡單處理，這樣就不用擔心他有什麼企圖了

D.欣然接受，為自己的好人緣感到好高興

A. 心靈圍牆高度：★★

你是一個待人真誠、心態相對開放的人，也因此容易建立舒服自然的人際關係，當不太熟的人突然對你好時，你多半不會立刻往壞處想，而是用平常心觀察與相處，你願意真實表現自己，也不太容易被對方的態度牽著走，即使對方真的另有目的，你通常也能冷靜看待，並用輕鬆的方式處理。

B. 心靈圍牆高度：★★★★

你的防備心偏高，對陌生人或不熟悉的人會特別謹慎，當對方突然釋出過度熱情時，你不會馬上相信，而是會先保持距離，默默觀察對方的動機，你個性成熟穩重，就算察覺不對勁，也不會急著戳破，避免讓自己陷入麻煩，這樣的相處方式讓你的人際關係相對穩定，但真正能走進你內心的人並不多；同時，別人想算計你也沒有那麼容易。

C. 心靈圍牆高度：★★★★★

你的內心防線非常高，幾乎隨時都保持警戒，尤其面對不熟的人時更是如此，長時間下來，導致你越來越不敢與人親近，人際關係也變得封閉，甚至影響情緒與心理狀態，也許你本來就比較敏感，也可能曾經有過受傷經驗，但仍建議試著慢慢放鬆一些，很多時候，真正阻擋關係靠近的，未必是別人，而是自己心裡想像出的威脅。

D. 心靈圍牆高度：★

你比較容易把自己的感受與期待放在最前面，這樣的個性雖然單純直接，卻也可能讓有心人找到突破口，當別人刻意靠近你，只要稍微表現得熱情一點、多稱讚你幾句，你就可能不自覺地陷入被重視的感覺裡，進而放下戒心，對你來說，學會分辨真心與刻意討好，會是保護自己的重要課題。

