fb ig video search mobile ETtoday

面對不熟人突然百般討好的反應是？測驗你的心牆有多高

>

記者李薇／台北報導

面對不熟的人突然釋出熱情與善意，你會選擇敞開心房，還是先默默觀察？每個人心中都有一道看不見的防線，有人容易相信別人，也有人習慣保持距離，從你面對陌生示好的反應中，其實能看出你的防備心高低，以及在人際關係裡如何保護自己。

Q：不是很熟的人突然對你百般討好，你會怎樣做？

心理測驗,占卜,個性,習慣,交友。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲測試你的心牆有多高。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.以平常心與對方交往

B.「無事獻殷勤，非即即盜」，不動聲色的提防他

C.簡單處理，這樣就不用擔心他有什麼企圖了

D.欣然接受，為自己的好人緣感到好高興

A. 心靈圍牆高度：★★

你是一個待人真誠、心態相對開放的人，也因此容易建立舒服自然的人際關係，當不太熟的人突然對你好時，你多半不會立刻往壞處想，而是用平常心觀察與相處，你願意真實表現自己，也不太容易被對方的態度牽著走，即使對方真的另有目的，你通常也能冷靜看待，並用輕鬆的方式處理。

B. 心靈圍牆高度：★★★★

你的防備心偏高，對陌生人或不熟悉的人會特別謹慎，當對方突然釋出過度熱情時，你不會馬上相信，而是會先保持距離，默默觀察對方的動機，你個性成熟穩重，就算察覺不對勁，也不會急著戳破，避免讓自己陷入麻煩，這樣的相處方式讓你的人際關係相對穩定，但真正能走進你內心的人並不多；同時，別人想算計你也沒有那麼容易。

C. 心靈圍牆高度：★★★★★

你的內心防線非常高，幾乎隨時都保持警戒，尤其面對不熟的人時更是如此，長時間下來，導致你越來越不敢與人親近，人際關係也變得封閉，甚至影響情緒與心理狀態，也許你本來就比較敏感，也可能曾經有過受傷經驗，但仍建議試著慢慢放鬆一些，很多時候，真正阻擋關係靠近的，未必是別人，而是自己心裡想像出的威脅。

D. 心靈圍牆高度：★

你比較容易把自己的感受與期待放在最前面，這樣的個性雖然單純直接，卻也可能讓有心人找到突破口，當別人刻意靠近你，只要稍微表現得熱情一點、多稱讚你幾句，你就可能不自覺地陷入被重視的感覺裡，進而放下戒心，對你來說，學會分辨真心與刻意討好，會是保護自己的重要課題。
 

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性, 習慣, 交友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析

《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

用燈具把天花板變天窗　飛利浦Skylight吸頂燈「連維他命D都能補」

用燈具把天花板變天窗　飛利浦Skylight吸頂燈「連維他命D都能補」

貝克漢星光大道留名　14歲女兒粉紅造型美翻 美周記／YSL護手霜也太燒！頭皮、雙手到私密肌新品一次看 別人的人生看起來都比較順利？「3個練習」找回自己的步調 剛交往先不要做的3件事　戀愛的美好在於慢慢推進、絕對不能心急 從磨粉到萃取3步驟完成　飛利浦新咖啡機連清洗都方便 挪威足球巨星哈蘭德是愛馬仕鐵粉　百萬限量包當登機包 腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面