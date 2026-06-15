吃完炸雞隔天胖1公斤？營養師曝真相：不一定是脂肪，6招快速消水腫

▲營養師傳授吃完炸物的急救飲食法。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

周末和朋友聚餐，鹽酥雞、炸雞、薯條吃得過癮，隔天站上體重計卻發現數字增加，讓人瞬間陷入罪惡感。營養師高敏敏提醒，這時候先別急著節食，以下急救6招跟著做，讓你身體回到正常節奏。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 先補水，不要急著節食

很多人吃完炸雞後，隔天發現身體浮腫，就開始減少喝水，擔心水腫變得更嚴重。事實上，高鹽飲食後更需要適量補充水分。營養師高敏敏建議，可在接下來幾個小時內分次補充約500至800毫升水分，幫助身體代謝多餘鈉離子，也有助於減少口乾舌燥與水腫感。

2. 補充鉀與高纖食物，幫助身體恢復平衡

炸物除了熱量較高，也常伴隨高鈉問題。此時可透過天然食物補充鉀離子，幫助身體維持鈉鉀平衡，同時增加膳食纖維攝取，也有助於維持消化道正常運作。高敏敏推薦可選擇菠菜、地瓜葉、酪梨、奇異果、番茄、木耳與燕麥等食物。與其隔天完全不吃東西，不如透過均衡飲食幫助身體回到正常節奏。

3. 下一餐先補蛋白質，別讓血糖繼續大起大落

不少人吃完炸物後很快又覺得餓，甚至想繼續吃甜食。這並不一定代表身體真的缺乏能量，而可能與高油、高澱粉飲食後的血糖波動有關。下一餐建議優先選擇魚類、雞蛋、無糖豆漿等蛋白質來源，再搭配大量蔬菜。蛋白質不僅能增加飽足感，也有助於避免因飢餓感而再次暴食。

4. 飯後散步20至30分鐘，比狂跑步更有效

很多人在放縱餐後會產生罪惡感，於是隔天安排高強度運動，希望快速消耗熱量。但高敏敏提醒，與其用運動懲罰自己，不如從簡單活動開始，重點不在於一次燃燒多少熱量，而是避免長時間久坐，讓身體維持正常代謝狀態。

5. 晚上別再加碼宵夜

炸物本身已經屬於較高油脂食物，如果當天晚上又接著吃宵夜，很容易讓消化系統持續處於工作狀態。尤其夜晚活動量降低，身體準備進入休息模式時，過量飲食更容易造成隔天胃脹氣、浮腫、精神不佳等狀況。

6. 隔天早餐清爽一點，讓身體重新開機

不少人吃太多後會選擇不吃早餐，希望把熱量補回來。但其實隔天早餐更重要的是「回歸正常」。可以選擇無糖豆漿、雞蛋、水果、地瓜或燕麥等較清爽的組合，避免再次攝取高油、高糖食物。讓身體從早晨開始恢復規律，也有助於減少整天持續想吃重口味食物的機會。