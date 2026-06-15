fb ig video search mobile ETtoday

吃完炸雞隔天胖1公斤？營養師曝真相：不一定是脂肪，6招快速消水腫

>

▲▼營養師教吃炸物急救。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲營養師傳授吃完炸物的急救飲食法。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

周末和朋友聚餐，鹽酥雞、炸雞、薯條吃得過癮，隔天站上體重計卻發現數字增加，讓人瞬間陷入罪惡感。營養師高敏敏提醒，這時候先別急著節食，以下急救6招跟著做，讓你身體回到正常節奏。

▲▼營養師教吃炸物急救。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 先補水，不要急著節食

很多人吃完炸雞後，隔天發現身體浮腫，就開始減少喝水，擔心水腫變得更嚴重。事實上，高鹽飲食後更需要適量補充水分。營養師高敏敏建議，可在接下來幾個小時內分次補充約500至800毫升水分，幫助身體代謝多餘鈉離子，也有助於減少口乾舌燥與水腫感。

2. 補充鉀與高纖食物，幫助身體恢復平衡

炸物除了熱量較高，也常伴隨高鈉問題。此時可透過天然食物補充鉀離子，幫助身體維持鈉鉀平衡，同時增加膳食纖維攝取，也有助於維持消化道正常運作。高敏敏推薦可選擇菠菜、地瓜葉、酪梨、奇異果、番茄、木耳與燕麥等食物。與其隔天完全不吃東西，不如透過均衡飲食幫助身體回到正常節奏。

3. 下一餐先補蛋白質，別讓血糖繼續大起大落

不少人吃完炸物後很快又覺得餓，甚至想繼續吃甜食。這並不一定代表身體真的缺乏能量，而可能與高油、高澱粉飲食後的血糖波動有關。下一餐建議優先選擇魚類、雞蛋、無糖豆漿等蛋白質來源，再搭配大量蔬菜。蛋白質不僅能增加飽足感，也有助於避免因飢餓感而再次暴食。

4. 飯後散步20至30分鐘，比狂跑步更有效

很多人在放縱餐後會產生罪惡感，於是隔天安排高強度運動，希望快速消耗熱量。但高敏敏提醒，與其用運動懲罰自己，不如從簡單活動開始，重點不在於一次燃燒多少熱量，而是避免長時間久坐，讓身體維持正常代謝狀態。

5. 晚上別再加碼宵夜

炸物本身已經屬於較高油脂食物，如果當天晚上又接著吃宵夜，很容易讓消化系統持續處於工作狀態。尤其夜晚活動量降低，身體準備進入休息模式時，過量飲食更容易造成隔天胃脹氣、浮腫、精神不佳等狀況。

6. 隔天早餐清爽一點，讓身體重新開機

不少人吃太多後會選擇不吃早餐，希望把熱量補回來。但其實隔天早餐更重要的是「回歸正常」。可以選擇無糖豆漿、雞蛋、水果、地瓜或燕麥等較清爽的組合，避免再次攝取高油、高糖食物。讓身體從早晨開始恢復規律，也有助於減少整天持續想吃重口味食物的機會。

關鍵字：

炸物急救, 高鹽飲食, 營養健康, 浮腫解決, 飲食平衡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析

《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

用燈具把天花板變天窗　飛利浦Skylight吸頂燈「連維他命D都能補」

用燈具把天花板變天窗　飛利浦Skylight吸頂燈「連維他命D都能補」

貝克漢星光大道留名　14歲女兒粉紅造型美翻 美周記／YSL護手霜也太燒！頭皮、雙手到私密肌新品一次看 別人的人生看起來都比較順利？「3個練習」找回自己的步調 從磨粉到萃取3步驟完成　飛利浦新咖啡機連清洗都方便 挪威足球巨星哈蘭德是愛馬仕鐵粉　百萬限量包當登機包 剛交往先不要做的3件事　戀愛的美好在於慢慢推進、絕對不能心急 腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面