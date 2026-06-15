不用飛韓國！OLIVE YOUNG霸榜冠軍、缺貨熱銷台灣就買得到

記者李薇／台北報導 圖／wakemake_official、bringgreen_official、bioheal.boh_official IG

韓系風潮席捲全球，吸引不少人旅行朝聖，其中，OLIVE YOUNG更是女生愛逛掃貨的美妝天堂，現在不需要特別飛到當地，台灣也可以買到韓妞愛用同款，快來看看有哪些好物可以挖寶。

＃wakemake 量身訂製柔光16色眼影盤

以專業彩妝風格在韓國廣受年輕人甚至彩妝師喜愛的wakemake推出多款實用彩妝好物，其中，色彩超豐富的量身訂製柔光16色眼影盤更是韓國OLIVE YOUNG霸榜第一的熱賣好物，超強的低飽和色調，一盤就擁有珠光、霧面等多種質地，細膩粉質輕鬆暈染不飛粉，CP值超高！

＃BIOHEAL BOH 維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧

OLIVE YOUNG認證的斷貨爆款王「維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」，可以說是進店必買的保濕好物，人氣太高甚至常常缺貨，現在直接在台灣康是美就可以買得到，獨家「水感層＋乳霜層」設計的雙層保濕科技，不僅為肌膚補水也同時滋潤修護，一噴立刻上癮。

＃BRINGGREEN 天然竹萃深層保濕潤唇精華霜

以綠色植萃為概念的天然護膚品牌BRINGGREEN廣受敏感肌膚好評，從精華液、舒緩面膜、卸妝水等單品都有擁護者，其中，天然竹萃深層保濕潤唇精華霜更是常年穩居OLIVE YOUNG熱銷排行榜冠軍，小小一條隨身攜帶超方便，內含竹萃與玻尿酸能有效深層保濕，水潤質地更是清爽不黏膩，用過都會持續回購。