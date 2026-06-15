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蜜粉不只定妝！5個隱藏用法公開，瀏海出油、口紅沾杯都能救

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▲▼蜜粉用途。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲蜜粉是夏季底妝持久的法寶。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

蜜粉是許多人化妝的基本配備，尤其是悶熱的夏季更是少不了，最常見的用途就是定妝、控油，讓底妝維持得更久，但其實蜜粉不只用在臉上，從瀏海出油、眼妝暈染到口紅沾杯，都能解救，一起來看看你不知道的蜜粉隱藏版用法吧！

#定妝控油，讓底妝更服貼

蜜粉最基本的功能就是固定底妝，減少出油後的黏膩感。特別是T字部位、鼻翼兩側和下巴，容易出油的人可以少量按壓，讓底妝更乾爽。

#拯救瀏海出油

出門在外當瀏海出油又不方便馬上洗頭怎麼辦？這時候可以用粉撲沾取少量蜜粉，輕壓在瀏海髮根或髮際線，再用手指撥鬆，就能暫時降低油膩感。

#避免眼妝暈染

眼皮容易出油的人，眼影和眼線常常撐不到下午上眼妝前，可先在眼皮薄薄壓上一層蜜粉，減少油脂影響，讓眼妝更持久，容易暈開的睫毛膏也可以用一樣的方式喔！

#讓口紅比較不容易沾杯

擦完口紅後，可隔著一張衛生紙，輕輕刷上一點蜜粉，這個方法能降低唇妝表面黏膩感，讓口紅比較不容易沾杯，但也要注意可能會讓唇妝變得偏霧面。

#降低防曬或保養後的黏膩感

夏天擦完防曬後，臉上容易有黏膩感。這時可以在容易悶黏的位置少量壓上透明蜜粉，讓膚觸更清爽，也比較不容易沾到口罩或頭髮，市面上很多晚安蜜粉，訴求睡前使用，不用卸妝，相當方便喔！

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅、大理石粉嫩蜜粉餅，各1,900元。

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲DECORTE 絲柔調光蜜粉，1,450元。

關鍵字：

標籤:**蜜粉妙用, 化妝技巧, 夏季美妝, 控油定妝, 瀏海急救

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