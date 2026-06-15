百達翡麗榮譽總裁菲力斯登辭世　Nautilus錶推手奠定「錶王」地位

▲百達翡麗榮譽總裁菲力斯登14日辭世，享壽87歲。（圖／百達翡麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士錶壇傳出令人哀傷的消息，錶界巨擘、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）榮譽總裁菲力斯登（Philippe Stern）14日安詳辭世，享壽87歲。他於1993年接任百達翡麗總裁一職，始終將捍衛製錶廠的獨立性視為首要任務，全力推動生產線的垂直整合，1996年更做出重大決策，將百達翡麗分散於日內瓦各處的工作坊遷移至計畫區（Plan-les-Ouates）的全新現代化製錶廠，成為首位進駐該地的鐘錶製造商，開創了今日日內瓦核心製錶區的先河。2009年交棒給兒子、當今總裁泰瑞斯登（Thierry Stern），他即使退居幕後，依然持續關注這家日內瓦最後一家獨立運營的家族製錶廠，同時監督博物館的營運。

菲力斯登的祖父爾斯斯登（Charles Stern）與伯祖父於1932年收購了百達翡麗製錶廠，其父親亨利斯登（Henri Stern）隨後也加入公司，而他取得經濟與商業學位後，也回到家族為品牌效力。1976年，他大膽挑戰傳統高級製錶的框架，推出由不鏽鋼打造的奢華運動腕錶Nautilus金鷹系列，成功吸引了全新世代的頂級客群。而70年代瑞士鐘錶業遭遇石英危機的嚴峻衝擊，他仍堅信傳統時計的未來價值，持續對機械錶領域投入資源，帶領百達翡麗走過石英危機，奠定今日「錶王」地位。

1980年代初期，菲力斯登啟動打造全球最複雜的攜帶式機械時計計畫，歷經九年研發與製造，擁有33項複雜功能的Calibre 89懷錶於品牌150周年慶典上正式問世，宣告機械錶與複雜功能腕錶新黃金時代的來臨。同時，他出於對藝術的熱情，在工藝式微之際仍持續委託工匠創作珍稀工藝時計，成功保護並傳承了這些如今再度受到全球矚目的珍貴技能。

菲力斯登深知傳統必須與先進科技並進，因此極為重視研發，並於2005年促成了「百達翡麗頂尖研究」（Patek Philippe Advanced Research）概念的誕生，在矽材質等新材料領域取得決定性突破。2009年，他與兒子泰瑞斯登共同制定了百達翡麗印記（Patek Philippe Seal），建立起業界極為嚴格的品質檢驗標準。

▲百達翡麗博物館展出菲力斯登數十年收藏的珍貴時計。（圖／翻攝百達翡麗官網）

除了對於品牌的經營兢兢業業，菲力斯登也是赫赫有名的鐘錶收藏家，他於2001年在日內瓦創立了百達翡麗博物館，展示他數十年收藏珍貴時計，不僅匯聚了百達翡麗的歷史精華，更展示了自16世紀初以來的鐘錶發展史，成為全球頂尖的鐘錶文化機構。他的一生除了奠定百達翡麗版圖，更為鐘錶史寫下重要的一頁。

