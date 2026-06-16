美妝零時差！現代百貨美妝限時快閃新光三越、OLIVE YOUNG插旗康是美

記者曾怡嘉／台北報導

韓流美妝熱度持續延燒，今年夏天台灣美妝市場迎來一波韓系品牌登台潮。除了南韓最大美妝通路OLIVE YOUNG攜手康是美引進四大人氣品牌外，南韓現代百貨也與新光三越合作推出限時快閃企劃，集結話題保養與彩妝品牌，讓消費者不用飛出國，也能同步入手最新K-Beauty趨勢。

▲長年穩居OLIVE YOUNG人氣榜單的ongredients也即將進駐台中新光三越。

韓國現代百貨與新光三越合作推出「GLOW STARTS HERE」韓系美妝快閃企劃，將於6月19日至6月25日於新光三越台中中港店登場。本次以「肌膚重啟計畫」為主題，聚焦近期韓國最受矚目的肌膚屏障修護、自然光澤底妝與純素彩妝三大趨勢，帶來最具代表性的韓系保養與彩妝品牌。

▲利特代言的DER28，討論熱度相當高。

▲Dear Dahlia的液態腮紅是打造光澤肌膚的秘密武器。

其中由SUPER JUNIOR成員利特代言的DER28，主打結合PDRN與外泌體科技的修護保養概念，近期在韓國美容圈掀起不少討論；而長年穩居OLIVE YOUNG人氣榜單的ongredients溫麗慈，則以被稱為「小黃乳」的妝前保濕乳受到韓國彩妝師與敏感肌族群喜愛，成為打造服貼水光底妝的重要關鍵。至於以高顏值大理石包裝聞名的Dear Dahlia，則憑藉純素彩妝定位與細緻光澤妝效吸引眾多韓妝愛好者，其中花瓣液態腮紅更是品牌人氣代表作之一。

▲OLIVE YOUNG 自有4大品牌也正式進駐康是美。

另一方面，韓國最大美妝通路OLIVE YOUNG也宣布攜手康是美，正式引進BRINGGREEN、colorgram、wakemake及BIOHEAL BOH四大自有品牌。

▲BIOHEAL BOH 百析珀 維他命 B5 積雪草保濕修護潤澤噴霧。

▲colorgram 可麗格朗 彩色計算機12色眼彩盤。

從主打植萃修護、敏弱肌保養的BRINGGREEN，到深受韓國年輕女孩喜愛的colorgram潮流彩妝，以及彩妝師愛用的專業彩妝品牌wakemake，再到被譽為「開架醫美修護代表」的BIOHEAL BOH，完整涵蓋保養、底妝、眼彩與修護需求。首波商品已陸續進駐全台康是美門市，品牌也預計持續擴大專區規模，今年目標拓展至120家門市，讓消費者不用飛韓國，也能同步掌握最新K-Beauty趨勢。