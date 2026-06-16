fb ig video search mobile ETtoday

美妝零時差！現代百貨美妝限時快閃新光三越、OLIVE YOUNG插旗康是美

>

記者曾怡嘉／台北報導

韓流美妝熱度持續延燒，今年夏天台灣美妝市場迎來一波韓系品牌登台潮。除了南韓最大美妝通路OLIVE YOUNG攜手康是美引進四大人氣品牌外，南韓現代百貨也與新光三越合作推出限時快閃企劃，集結話題保養與彩妝品牌，讓消費者不用飛出國，也能同步入手最新K-Beauty趨勢。

▲▼韓系美妝。（圖／品牌提供）

▲長年穩居OLIVE YOUNG人氣榜單的ongredients也即將進駐台中新光三越。

韓國現代百貨與新光三越合作推出「GLOW STARTS HERE」韓系美妝快閃企劃，將於6月19日至6月25日於新光三越台中中港店登場。本次以「肌膚重啟計畫」為主題，聚焦近期韓國最受矚目的肌膚屏障修護、自然光澤底妝與純素彩妝三大趨勢，帶來最具代表性的韓系保養與彩妝品牌。

▲▼韓系美妝。（圖／品牌提供）

▲利特代言的DER28，討論熱度相當高

▲▼韓系美妝。（圖／品牌提供）

▲Dear Dahlia的液態腮紅是打造光澤肌膚的秘密武器。

其中由SUPER JUNIOR成員利特代言的DER28，主打結合PDRN與外泌體科技的修護保養概念，近期在韓國美容圈掀起不少討論；而長年穩居OLIVE YOUNG人氣榜單的ongredients溫麗慈，則以被稱為「小黃乳」的妝前保濕乳受到韓國彩妝師與敏感肌族群喜愛，成為打造服貼水光底妝的重要關鍵。至於以高顏值大理石包裝聞名的Dear Dahlia，則憑藉純素彩妝定位與細緻光澤妝效吸引眾多韓妝愛好者，其中花瓣液態腮紅更是品牌人氣代表作之一。

▲▼韓系美妝。（圖／品牌提供）

▲OLIVE YOUNG 自有4大品牌也正式進駐康是美。

另一方面，韓國最大美妝通路OLIVE YOUNG也宣布攜手康是美，正式引進BRINGGREEN、colorgram、wakemake及BIOHEAL BOH四大自有品牌。

▲▼韓系美妝。（圖／品牌提供）

▲BIOHEAL BOH 百析珀 維他命 B5 積雪草保濕修護潤澤噴霧。

▲▼韓系美妝。（圖／品牌提供）

▲colorgram 可麗格朗 彩色計算機12色眼彩盤。

從主打植萃修護、敏弱肌保養的BRINGGREEN，到深受韓國年輕女孩喜愛的colorgram潮流彩妝，以及彩妝師愛用的專業彩妝品牌wakemake，再到被譽為「開架醫美修護代表」的BIOHEAL BOH，完整涵蓋保養、底妝、眼彩與修護需求。首波商品已陸續進駐全台康是美門市，品牌也預計持續擴大專區規模，今年目標拓展至120家門市，讓消費者不用飛韓國，也能同步掌握最新K-Beauty趨勢。

關鍵字：

標籤:**韓系美妝, 康是美, 新光三越, 光澤底妝, 韓流趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

想復合別急著回頭！「先問自己3個問題」避免重蹈覆轍

想復合別急著回頭！「先問自己3個問題」避免重蹈覆轍

為何有人總愛挑毛病？「反駁型人格」3特點　問題未必出在你身上

為何有人總愛挑毛病？「反駁型人格」3特點　問題未必出在你身上

寶格麗融合羅馬建築美學　雙色彩寶戒高調吸睛

寶格麗融合羅馬建築美學　雙色彩寶戒高調吸睛

百達翡麗榮譽總裁菲力斯登辭世　Nautilus錶推手奠定「錶王」地位 減肥一直沒效果？營養師揭6大瘦身迷思：流汗不等於燃脂 小查的超模老婆用孕婦時尚征服坎城　這對夫妻的浪漫愛情再度成為話題 蜜粉不只定妝！5個隱藏用法公開，瀏海出油、口紅沾杯都能救 美妝零時差！現代百貨美妝限時快閃新光三越、OLIVE YOUNG插旗康是美 最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家 不用飛韓國！OLIVE YOUNG霸榜冠軍、缺貨熱銷台灣就買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面