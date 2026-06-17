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金玟奎精壯手臂秀「錶王」太吸睛　戴女錶照樣酷帥有型

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▲▼金珉奎。（圖／翻攝IG）

▲金玟奎露出嘟嘴的俏皮表情，手腕上的PP鑽錶很吸睛。（圖／翻攝min9yu_k IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男團SEVENTEEN成員金玟奎以精緻五官和187公分的精壯身材著稱，近日曬出嘟嘴的俏皮生活照，身穿橫條T恤的他藏不住寬肩與結實的手臂肌肉線條，讓粉絲甜喊好像讓他抱一下，他手腕上的黑錶也跟著吸睛，原來是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Aquanaut Luce女錶，男神戴起來一樣酷帥有型。

▲▼金珉奎。（圖／翻攝IG）

▲金玟奎戴PP Aquanaut Luce型號5267/200A-001精鋼鑽錶，767,000元。（圖／翻攝PP官網）

金玟奎所戴的PP Aquanaut Luce型號5267/200A-001精鋼鑽錶，錶徑38.8毫米，錶圈鑲嵌48顆約1.17克拉美鑽，搭配Aquanaut浮雕圖案黑色面盤以及具夜光塗層的白金大指針與立體阿拉伯數字時標，時間資訊清晰可辨，定價767,000元。

▲▼金珉奎。（圖／翻攝IG）

▲金玟奎背著Dior秋季系列Pocket Dior Jett拉鍊郵差包，100,000元。（圖／翻攝min9yu_k IG）

除了收藏PP、RICHARD MILLE名錶，金玟奎也走在時尚尖端，身為Dior大使的他經常秀新裝與新包，近日他背著Dior秋季系列Pocket Dior Jett拉鍊郵差包，以棕色Dior Oblique緹花點綴CD扣環，具多口袋設計，以及可調整式背帶，可自由轉換成肩背或斜背，相當實用。

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關鍵字：

金玟奎, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, Dior

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