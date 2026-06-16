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減肥一直沒效果？營養師揭6大瘦身迷思：流汗不等於燃脂

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▲▼減重迷思。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核） 

▲運動時汗流浹背常讓人誤以為脂肪在燃燒。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

網路上充斥各種減肥方法，有人靠不吃澱粉瘦身，也有人堅持空腹有氧才能燃脂。但有些看似理所當然的瘦身觀念，其實未必如想像中有效。營養師杯蓋整理出6個常見減肥迷思，提醒大家別把時間花在錯誤方向上。

迷思一：少量多餐能提高代謝

不少人認為一天吃五、六餐可以讓身體維持燃燒狀態，營養師杯蓋指出，目前並沒有明確證據顯示增加餐次能顯著提升代謝率，真正影響體重變化的關鍵，仍是一天總共吃進多少熱量。

迷思二：減肥一定不能吃澱粉

提到減肥，許多人第一個想到的就是戒澱粉。不過澱粉本身並不是造成肥胖的原因，問題通常出在攝取過量，或經常選擇高油、高糖的精製澱粉。像是白飯、地瓜、燕麥等食物都能作為均衡飲食的一部分，與其完全不吃，不如學習適量攝取，更容易長期維持。

迷思三：空腹有氧最燃脂

早起空腹跑步是不少減脂族群的習慣，營養師杯蓋表示，空腹運動時脂肪利用比例可能較高，但若把一天的總熱量消耗與脂肪代謝一起計算，空腹有氧和飯後有氧的差異並沒有想像中大。

迷思四：排毒餐能快速瘦身

果汁排毒、斷食排毒等方法近年相當流行，但人體原本就有肝臟與腎臟負責代謝與排除廢物，目前也沒有足夠科學證據證明短期排毒餐能讓身體變得更健康，有些人雖然短時間內體重下降，但多半與水分流失有關，不一定代表脂肪減少。

迷思五：流汗越多代表燃脂越多

運動時汗流浹背，常讓人誤以為脂肪正在快速燃燒，事實上，流汗主要是身體調節體溫的方式，流失的重量大多來自水分，因此很多人在運動後體重下降，補充水分後又很快恢復。真正的脂肪減少，來自長期熱量赤字，而不是汗流多少。

迷思六：肌肉最後會變成脂肪

不少人停止運動後發現身材走樣，因此認為肌肉變成了脂肪，營養師解釋，肌肉與脂肪其實是不同組織，兩者並不會互相轉換。停止訓練後，肌肉量可能逐漸減少，同時活動量下降、飲食沒有調整，脂肪才會慢慢增加。

關鍵字：

標籤:減肥迷思, 營養師解析, 健康飲食, 燃脂誤區, 排毒瘦身

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