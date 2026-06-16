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凱特王妃閃耀婚禮珠寶　父母送的家徽造型鑽石耳環當寶貝

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃（左）與愛丁堡公爵夫人蘇菲一同觀賞嘉德勳章儀式。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃15日現身溫莎堡參加嘉德勳章日慶典，她穿上去年親手頒發伊麗莎白二世英國設計獎給PATRICK McDOWELL的作品，設計師PATRICK McDOWELL為她打造的蜂蜜色大衣式洋裝，由英國最古老的絲織廠、位於薩德伯里的史蒂芬華特斯合作打造的訂製英國玫瑰絲綢大提花面料製成，搭配同色系的Jane Taylor帽子，優雅迷人。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃穿PATRICK McDOWELL訂製的大衣式洋裝配Jane Taylor帽子，並戴上父母送她的結婚禮物鑽石耳環。（圖／CFP）

凱特王妃當天戴的鑽石耳環也別具意義，正是她於2011年與威廉王子結婚所戴的婚禮珠寶，是父母委託Robinson Pelham 訂製的結婚禮物，鑽石耳環造型為橡樹葉，搭配梨形鑽石吊墜，中央則懸掛著密鑲鑽石的橡子，橡樹葉和橡子圖案源自凱特王妃娘家米德爾頓家族的家徽。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃於2011年婚禮上戴著父母送的Robinson Pelham訂製鑽石耳環，橡葉與橡子圖案源自家徽。（圖／CFP）

嘉德勳章是英國最古老的騎士勳章，由國王愛德華三世創立，成員包括國王、王后、王室成員以及最多24位因公共服務而獲得榮譽的同伴，由國王親自挑選，以表彰那些曾擔任公職、對國家生活做出特別重大貢獻的人士。凱特王妃除了2024年罹癌缺席外，幾乎年年參加這場盛事。
 

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凱特王妃

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