TOD’S新任大使是他！Stray Kids HAN帥照超心動　預告亮相米蘭男裝周

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品品牌 TOD’S 再度擴展韓流版圖，正式宣布南韓人氣男團 Stray Kids成員HAN（韓知城） 成為全新品牌大使，在首波釋出的形象大片中，HAN以一系列極簡卻充滿質感的造型，完美演繹TOD’S標誌性的義式美學。HAN也將於 6月21日米蘭男裝週出席TOD’S 2027春夏男裝系列發表會，這將是他以品牌大使身分的首度公開亮相。





▲TOD’S 再度擴展韓流版圖，正式宣布南韓人氣男團 Stray Kids成員HAN（韓知城） 成為全新品牌大使 。（圖／品牌提供）

畫面裡他換上米色麂皮飛行夾克搭配淺色長褲與復古球鞋，在柔和光影中展現慵懶率性的紳士氣息；另一套深藍色羊毛套裝則散發成熟內斂魅力，坐在皮革單椅上的姿態輕鬆卻充滿張力。除了服裝造型，TOD’S經典皮件也成為焦點，HAN手拎品牌標誌性 Di Bag Folio 黑色大型托特包，以俐落線條與T字金屬扣飾展現低調奢華風格；另一張形象照則肩背大地色調皮革包款，柔軟輪廓與細膩皮革紋理呼應品牌引以為傲的義大利工藝，展現兼具實用性與時尚感的現代都會風格。

對於獲選為品牌大使，HAN也分享心情表示：「能夠成為TOD’S品牌大使，我感到非常榮幸。我一直很欣賞品牌對義大利工藝、卓越品質與經典風格的堅持，期待未來透過更多合作，親身體驗並分享TOD’S所代表的義式生活方式與品牌精神。」

同場加映





▲Berluti以「當代優雅」為題，描繪一種能自在穿梭不同生活場景的男性形象，從商務、旅行到日常移動，穿得更加沉穩俐落。（圖／品牌提供）

法國精品品牌Berluti 持久耐用的皮革工藝屹立不搖，2026 秋冬系列將焦點放回男士衣櫥最耐看的核心，本季鞋履依舊是 Berluti 的靈魂亮點，靴款更被推上主角位置。像是以 Venezia 小牛皮打造的 Rombo 靴，取材自經典騎士靴語彙，中筒比例拿捏得恰到好處，搭配固特異沿條結構與防滑橡膠鞋底，讓實穿性與精緻感並行；重新演繹的 Alessio 切爾西靴則加入更輕盈柔韌的 EVA 外底，在俐落輪廓中多了舒適腳感。畫面中的雕花短靴，也延續 Berluti 最擅長的優雅底蘊，把男士鞋履的分寸感拿捏得極準。