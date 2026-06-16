aeom首間旗艦店北歐風超美！人氣Bratop、夏季新裝極簡控快收

記者鮑璿安／綜合報導

主打極簡日常美學的女裝品牌 aeom，以「ALL EYES ON ME」為核心理念，正式跨足實體零售市場，首間旗艦店選址台北大安區靜謐巷弄，以不需要多思考的簡單百搭服飾，讓人親身感受「穿衣即生活」的美好。





▲夏日新品延續品牌一貫的簡約質感風格 。（圖／品牌提供）

夏日新品延續品牌一貫的簡約質感風格，黑色羅紋背心洋裝，以貼身剪裁勾勒俐落線條，搭配金色耳飾展現毫不費力的高級感；另一套煙燻可可色洋裝則透過深V領與抓皺腰線設計，營造隨性而優雅的女人味。日常穿搭系列則以白色V領T恤搭配寬鬆米色丹寧褲為主角，利用俐落輪廓與中性色調，詮釋品牌所推崇的「less but better」哲學。

▲門市限定細肩帶絨面套裝。（圖／品牌提供）

品牌明星商品 Bratop 依舊是入門首選，一件單品結合內衣與上衣功能，省去層層搭配的麻煩，設計採用品牌自主研發的 BUTTERCUP胸墊，帶來柔滑親膚的穿著感受，也成為許多女性衣櫥裡的長銷人氣單品。 除了服裝本身，aeom此次也將門市打造成值得專程造訪的生活空，品牌攜手丹麥家具品牌 Fritz Hansen 合作，店內擺放由設計大師 Arne Jacobsen打造的經典 Drop™ Chair、Ant™ Chair，將北歐美學與服裝選購體驗自然融合。

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在2016年創立的南韓人氣品牌 depound 首度來台快閃，攜手 THE HYUNDAI 進駐台中新光三越，以「Grocery Market（生活市集）」為概念打造沉浸式空間，將水果、藤編、亞麻等夏日元素搬進百貨現場，從服飾到包款皆圍繞品牌「為日常注入情感（Add Emotion to Everyday Life）」的核心理念，讓穿搭回歸最舒服自然的模樣。2026 春夏系列中，最受矚目的莫過於 Handcrafted Weaving Bag，包款以 100%手工編織工藝 打造，細膩交織出輕盈且富有層次感的質地，兼具夏日度假感與實用機能，內附收納小包與吊飾鏡子，從細節展現品牌對生活感設計的講究。服飾部分則延續 depound 一貫的法式鄉村氣息與復古感，其中 Fruits Market Crop T-shirt 以鮮明水果插畫結合短版剪裁，為夏季造型注入活潑亮點。





▲DEPOUND x 現代百貨 台中快閃店資訊，即日起至 2026年6月18日 (週四)。（圖／品牌提供）