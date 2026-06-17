最不愛開口求助的星座Top 3！第一名超怕欠人情　再累也習慣自己扛





▲最不愛求助的星座Top 3，看看你或身邊朋友是否也榜上有名。（圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

生活中總有些人遇到問題時，第一反應不是求援，而是默默想辦法自己解決。即使壓力爆表、困難重重，他們也習慣把情緒和煩惱往肚子裡吞，寧可獨自硬撐，也不願輕易向他人開口。以下盤點最不愛求助的星座Top 3，看看你或身邊朋友是否也榜上有名。

Top 3：處女座

處女座向來給人理性、細心的印象，他們習慣把事情規劃得井井有條，也對自己的能力相當有信心。當遇到問題時，處女座第一個念頭通常是「我自己應該可以解決」。對他們而言，向別人求助有時代表自己準備不足或能力不夠，因此即便已經忙到焦頭爛額，仍會努力找資料、研究方法，希望靠自己的力量完成任務。除非真的走投無路，否則很難主動開口請求協助。

Top 2：天蠍座

神秘又防備心強的天蠍座，不喜歡輕易暴露自己的脆弱面。他們認為求助某種程度上代表將自己的困境攤在別人面前，而這正是天蠍最不習慣的事。即使內心承受巨大壓力，天蠍座也往往選擇獨自消化。他們寧願熬夜、承擔風險，甚至默默承受失敗，也不願讓別人看到自己無助的一面。因此不少天蠍看起來總是很堅強，實際上卻經常把所有重擔都扛在自己身上。

Top 1：摩羯座

拿下第一名的摩羯座，可以說是「硬撐界代表」，責任感極強的他們認為，既然事情落到自己身上，就有義務把它完成。摩羯座不喜歡欠人情，也擔心麻煩別人，因此遇到困難時往往選擇咬牙苦撐。他們相信靠自己最可靠，即使已經疲憊不堪，仍會告訴自己再努力一下就好。這種堅韌精神雖然令人佩服，但也容易讓摩羯忽略自身狀態，長期累積壓力。