C羅世界盃機場穿搭秒殺全場！「超帥藍西裝搭Gucci包」另類放閃未婚妻

記者鮑璿安／綜合報導

2026 FIFA世界盃足球賽正式開踢，41歲葡萄牙足球巨星 C羅（Cristiano Ronaldo） 再度寫下歷史，迎來個人第6次世界盃之旅。日前，他率領葡萄牙國家隊抵達美國佛羅里達州棕櫚灘國際機場，一身俐落造型現身便成為鎂光燈焦點，其中手上的Gucci旅行包更意外掀起話題。





▲C羅以一套霧藍色修身西裝亮相 。（圖／路透）

C羅以一套霧藍色修身西裝亮相，內搭同色系T恤，捨棄傳統襯衫與領帶組合，展現更具現代感的商務休閒風格。最吸睛的莫過於他手提的 Gucci經典旅行袋，黑色皮革包身中央飾有品牌標誌性的紅綠Web織帶元素，大容量設計兼具實用性與辨識度，C羅同時搭配GG Monogram印花行李箱，從服裝到配件維持低調卻充滿奢華感的旅遊風格。





▲C羅拎上Gucci旅行包 。（圖／路透）

有趣的是，這款Gucci旅行包也讓外界聯想到他的未婚妻喬治娜（Georgina Rodríguez）。兩人的愛情故事堪稱現代童話，2016年，當時仍在馬德里Gucci專門店擔任銷售員的喬治娜，因工作認識前來購物的C羅，兩人隨後墜入愛河。從精品店店員到如今坐擁數千萬粉絲的時尚名人與實境節目主角，喬治娜的人生因這段戀情發生巨大轉變，而C羅此次在世界盃出征前選擇拎上Gucci經典旅行包，也被不少球迷解讀為隔空向愛人放閃的甜蜜巧合。