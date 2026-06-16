韓韶禧同款超燒FILA鞋一次看！芭蕾粉運動鞋、抹茶綠薄底鞋台灣開賣

記者鮑璿安／綜合報導

有「南韓最強帶貨女神」之稱的韓韶禧，每次上腳單品幾乎都能掀起搶購熱潮，尤其近年席捲韓國街頭的薄底鞋、Balletcore芭蕾運動風與Outdoor Casual戶外復古風，更是她私服與活動造型中的常客。如今FILA同步將韓韶禧著用的多款話題鞋履引進台灣，從米蘭時裝週曝光的薄底鞋到韓國社群洗版的「甜點鞋」，不用飛首爾也能直接入手。





▲韓韶禧今年3月現身米蘭時裝週時穿著的 RITMO SLEEK LX 。（圖／品牌提供）







▲RITMO SLEEK LX NT$3,680。（圖／品牌提供）

其中討論度最高的莫過於韓韶禧今年3月現身米蘭時裝週時穿著的 RITMO SLEEK LX，她以吸睛的抹茶綠配色搭配時裝造型，成功把薄底鞋熱潮推向高峰。鞋款以FILA經典鞋型為靈感重新演繹，透過流線輪廓、麂皮拼接與低底設計，呈現輕盈俐落的復古運動感，無論搭配運動外套、短裙或寬褲，都能穿出韓系女生最愛的鬆弛時髦感。





▲韓韶禧同款甜點鞋Echappe 。（圖／品牌提供）

另一雙讓韓國女孩瘋搶的則是被暱稱為「甜點鞋」的 Echappe，這款鞋復刻1995年經典Terrain Crusher戶外鞋，最大特色是辨識度極高的輪胎紋波浪大底，結合麂皮與網布異材質拼接，兼具復古與未來感。今年更推出草莓奶油新色，以柔和粉色調搭配Q彈舒適腳感，難怪成為小紅書與Instagram上的洗版鞋王。





▲HAREPIN 1988NT$3,680。（圖／品牌提供）





▲GLIO Silver-Moon 芭蕾運動鞋 NT$2,480。（圖／品牌提供）

除了話題薄底鞋，韓韶禧形象照中也示範了戶外復古風代表 HAREPIN 1988，鞋款以天然麂皮打造鞋面，搭配戶外登山風鞋帶系統與厚實大底，將機能元素融入日常穿搭，濃濃Outdoor Casual氛圍正好呼應當下流行趨勢。喜歡甜美路線的人則能鎖定 GLIO Silver-Moon 芭蕾運動鞋，全新芭蕾粉色將Balletcore風潮與復古跑鞋輪廓結合，皮革與織布拼接營造細膩層次感，搭配百褶裙、針織外套或洋裝都相當加分。

同場加映

▲Speedcat Ballet POWERPUFFGIRLS $2,880；Speedcat Go POWERPUFFGIRLS $3,280。（圖／品牌提供）

PUMA此次與《飛天小女警》的合作，進一步擷取角色花花、泡泡與毛毛所代表的鮮明個性，轉化為更完整的服裝與鞋履語言，包含Speedcat、Speedcat Ballet與Speedcat Go，透過色彩拼接、蝴蝶結扣飾與角色細節，讓原本偏向運動復古的鞋型，多了更鮮明的少女風格與收藏亮點。除了鞋款本身，PUMA也同步攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定快閃店，打造出可拍照、可互動，也可品嚐限定餐點的沉浸式空間。現場規劃包含主題場景、聯名拍貼機、打卡贈貼紙活動，以及以系列視覺延伸而成的限定餐飲內容，整體調性維持在夢幻、輕盈又帶有童趣的氛圍之中。





▲除了鞋款本身，PUMA也同步攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定快閃店。（圖／品牌提供）

