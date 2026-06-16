夏日蛋糕絕對要芒果！亞尼克「楊枝甘露」清爽濃郁　85度C聯名柯南帥到不行

▲亞尼克推出夏日芒果蛋糕，今年還多了楊枝甘露系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天最讓人期待的金黃芒果季來啦！亞尼克近期以頂級愛文芒果，推出清爽甜香的「楊枝甘露系列」無論是一人獨享或聚會分食都有選項；85 度 C 則首度聯手超人氣動漫《名偵探柯南》，限量開賣水果造型甜點，不僅外觀精緻吸睛，更有專屬聯名包裝，直接擊中動漫迷與甜點控的心。

亞尼克新鮮芒果季以屏東枋山盧家愛文芒果為基底，除了經典生乳捲限時回歸，還有全新登場的「楊枝甘露系列」，將港式經典消暑甜品濃縮轉化為創意甜點，豐富的層次感非常適合初夏嚐鮮。

系列品項包括可一人獨享的「楊枝甘露杯」，將蓬鬆濕潤的泡芙蛋糕吸飽椰奶，搭配芒果椰奶霜，層層堆疊微酸葡萄柚、椰奶西米露與新鮮芒果，視覺與味覺都有衝擊；圓捲造型的「楊枝甘露蛋糕」，以清爽北海道奶霜搭配濃郁芒果椰奶霜，舌尖可嚐到豐富的熱帶風情。

其他還包括使用泡芙蛋糕，捲入北海道乳香以及果香濃郁的芒果的「經典生乳捲」，以及經典波士頓派的「生乳奶蓋波士頓-芒果」；層層堆疊芒果果餡、北海道奶霜與卡士達的「裸感芒果蛋糕」，與卡士達與酥脆派塔上滿滿芒果的「仲夏鮮芒派」。

85 度 C 近期首度與《名偵探柯南》聯名，讓大名鼎鼎的「怪盜基德」與經典角色們化身為精緻蛋糕，外觀有華麗的基德公仔與經典撲克牌裝飾，搭配熱帶百香果與滑順芒果慕斯、濃郁桔子庫利的內餡，酸甜滋味非常適合夏天。另一款「名偵探柯南－柯南偵探搜查」蛋糕則夾入濃郁可可慕斯與酸甜草莓庫利，營造多層次口感。

此外，也推出兩款小巧的切片蛋糕，讓粉絲們好好獨享，包含加入草莓慕斯與荔枝凍、口感輕盈綿密的「名偵探柯南－小蘭的與偵探們」，以及由黑巧克力慕斯搭配黑櫻桃庫利、濃醇微苦的「名偵探柯南－灰原哀的神秘黑衣組織」，讓一個人的甜點時光也能充滿儀式感。