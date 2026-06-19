2026美妝聯名快閃店懶人包　SJ D＆E全息合影必打卡、ARKis限量小卡想收

文／美人圈

2026美妝聯名快閃活動整理來了！不少品牌都陸續推出期間限定的聯名快閃活動，從人氣角色合作、限定包裝彩妝，到現場專屬贈品與打卡佈景，每一場都讓人忍不住想衝。除了能搶先入手話題新品，有些快閃店還特別規劃互動體驗區、拍照空間與限定活動，完全就是美妝迷近期必朝聖清單。本篇幫大家整理近期討論度最高的美妝聯名快閃活動，包含活動資訊、亮點特色與必收限定商品，想跟上最新美妝話題的人快先收藏！

2026美妝聯名快閃店活動：施華蔻 X 先喝道

居家染髮品牌施華蔻攜手人氣手搖飲品牌先喝道推出期間限定聯名活動！即日起至7／10，凡購買指定聯名飲品「愛蜜荔・錫蘭」或「愛蜜荔・茶王」，即可獲得限量聯名杯套及施華蔻50元折價券。此次聯名推出3款風格女孩限定紙杯與杯套設計，鼓勵大家自在展現個人魅力。活動期間於屈臣氏、寶雅等通路購買施華蔻染髮霜系列商品，還有機會獲得男團ARKis限量簽名小卡！此外，「先喝道」板橋湳雅店更特別打造聯名主題店，現場換上本次聯名主視覺與限定布置，讓消費者也能感受施華蔻玩色魅力與夏日氛圍。

*施華蔻保有活動最終修改、變更、解釋及終止之權利

▲ARKis限量簽名小卡。（圖／美人圈）

【施華蔻 X 先喝道 快閃店活動】

時間：即日起～7／10

地點：全台先喝道門市（板橋湳雅店同步打造聯名主題店）

2026美妝聯名快閃店活動：TSUBAKI 思波綺 X 發發

歡慶品牌20週年！日本沙龍級洗護品牌TSUBAKI思波綺將於6／3～6／14 推出期間限定「TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫－feat. 發發」快閃店，邀請大家近距離體驗山茶花修護的魅力。此次更首度跨界攜手人氣療癒系優格手搖飲品牌「發發」，將思波綺經典山茶花元素結合夏日飲品體驗，不只帶來柔亮秀髮養護靈感，也同步滿足味蕾享受。活動期間現場除了能感受品牌明星商品魅力外，還有多項限定互動與打卡體驗，打造從秀髮到生活都充滿療癒感的夏日限定快閃空間。

▲（圖／思波綺）

【TSUBAKI 思波綺 X 發發期間限定快閃店】

時間：6／3～6／14

地點：TSUBAKI 思波綺快閃沙龍計畫－feat. 發發（依品牌公告地點為準）

2026美妝聯名快閃店活動：fwee X 得正

韓國人氣彩妝品牌fwee再出招！繼推出18色新品SMOOTHIE LIP BALM奶昔唇釉後，這次以娜璉pick主打色「Guava Crush」為靈感，攜手台灣手搖品牌得正推出期間限定「紅心芭樂烏龍奶昔」。5／20～6／16 不只全台門市同步換上聯名視覺，還祭出限量奶昔唇釉小樣與愛心杯套，直接把唇上的甜甜果昔變成真的能喝的夏日限定飲品！

▲（圖／fwee）

【fwee X 得正期間限定快閃店】

時間：5／20～6／16

地點：全台得正205間門市同步換上粉嫩聯名窗貼

2026美妝聯名快閃店活動：SAWAA 高雄漢神巨蛋快閃店

台灣木質調洗沐保養品牌SAWAA首度進駐高雄漢神巨蛋，於6／1～8／31推出期間限定POP-UP快閃店，將品牌擅長的木質香氛與自然生活美學帶進港都。活動期間不僅祭出單品9折、三件85折等限定優惠，更推出超人氣「SAWAA 一把抓」挑戰，只要於6／1～6／30 單筆消費滿指定金額，即可在10秒內挑選喜愛的熱銷明星商品體驗品帶回家。品牌以「始於自然、終於感受」為理念，透過來自山林、海洋與曠野的香氣靈感，打造兼具質感與療癒感的夏日快閃體驗。

▲（圖／SAWAA）

【SAWAA 高雄漢神巨蛋期間限定快閃店】

時間：6／1～8／31

地點：漢神巨蛋購物廣場

2026美妝聯名快閃店活動：SUPER JUNIOR-D&E X 蘭蔻

SUPER JUNIOR-D&E台灣老婆準備暴動！蘭蔻今年攜手SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫打造《LANCOME X D&E 幸福快閃店》，直接把韓國聖水洞潮流氛圍搬進台灣，不只有超好拍的鏡面空間、韓星御用美容室JENNY HOUSE院長設計的「清透琉光IDOL韓妝」，還能體驗D&E親自監製的人生四格拍貼與超近距離全息合影互動，讓粉絲不用飛韓國也能沉浸式追星！此外，現場還祭出限量小卡、人生四格、3D全息影片等滿額福利，從美妝、拍照到偶像互動一次滿足，完全是今夏最強韓流美妝打卡熱點。

▲（圖／蘭蔻）

【LANCOME X D&E 幸福快閃店】

地點：全台限量蘭蔻13櫃點*全息合影限定櫃點：新光三越信義A11、台中中友百貨、SOGO百貨忠孝店、SOGO百貨中壢店、新光三越台中店、SOGO巨城BIG CITY、漢神巨蛋購物廣場、遠東百貨台中店、新光三越台北南西店、新光三越台北站前店、板橋大遠百、新光三越信義A8、新光三越台南西門店。

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