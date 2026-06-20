Jellycat 6月新品搶先看！夾心餅乾棉花糖太可愛　睡袋巴塞羅熊絕對必收

文／美人圈

Jellycat 6月新品終於來了！每次新品預告一公開，總能讓全球粉絲瞬間陷入選擇障礙，這一波當然也不例外。從超人氣Amuseables系列到全新角色，每一款都延續Jellycat一貫的療癒魅力與收藏價值，可愛程度直接突破天際。準備入坑或想搶先鎖定必收款的你，本篇就帶大家搶先看看6月官網即將登場的話題新品，看看哪一隻最有機會成為下一波秒殺王！

Jellycat新品推薦

雪怪 Bretti Yeti

Bretti Yeti雪怪以灰白漸層長毛搭配圓滾滾身形設計，可愛中帶點傻氣，毛茸茸的外表更讓人忍不住想一直抱在懷裡。早在正式亮相前，就已經在Jellycat收藏圈掀起熱烈討論，不少粉絲都直呼：「這隻必收！」。

▲（圖／Jellycat，下同）

登山裝巴塞羅熊 Bartholomew Bear Hiking Outfit

每一季Jellycat都會為經典角色巴塞羅熊換上新裝，這一次也不例外！只見它化身戶外探險家，穿上復古感十足的條紋針織毛衣與工裝長褲，背著登山背包準備出發冒險，最可愛的是還附上能變身睡袋的外套，讓整體造型更加完整。對於巴塞羅熊鐵粉來說絕對是必收等級，也很有機會成為今年秋冬最受歡迎的收藏款之一。

雪怪裝花生公仔 Amuseables Peanut Yeti Outfit

如果你本來就是花生公仔的忠實粉絲，那這次的Amuseables Peanut Yeti Outfit絕對會讓你瞬間融化！Jellycat把經典花生角色套上毛茸茸的雪怪裝，蓬鬆大毛領搭配圓圓笑臉，呆萌指數直接翻倍，彷彿是一顆偷偷跑下山的可愛小雪怪。小巧療癒的尺寸加上超高辨識度造型，無論擺在辦公桌、床頭還是收藏櫃，都能瞬間成為視線焦點，完全是本季必收的可愛代表之一！

橡果兄弟 Amuseables Ort & Tum Acorns

不同於單一角色設計，Ort與Tum以雙胞胎概念呈現，象徵友情、陪伴與彼此扶持的溫暖情感，可愛度直接加倍。圓滾滾的身形搭配短短小腳，不僅延續Amuseables系列一貫的幽默魅力，也讓這對橡果兄弟成為本季最療癒的新角色之一，讓人忍不住想把牠們一起帶回家！

森林小精靈 Amuseables Mulshi Woodland Floor

Mulshi Woodland Floor以森林地景為靈感打造，圓滾滾的身體被蓬鬆毛髮包圍，身上還點綴著樹枝與葉片元素，看起來就像從童話森林裡偷偷跑出來的小精靈，可愛又充滿故事感。

夾心餅乾棉花糖 Amuseables S'mores

Jellycat這次把露營必吃的經典甜點變成玩偶啦！兩顆粉嫩棉花糖夾在酥脆餅乾與巧克力之間，圓滾滾的模樣搭配招牌療癒笑臉，可愛到讓人捨不得吃。將人氣露營點心擬人化，不只充滿童趣，也讓人瞬間聯想到圍著營火烤棉花糖的美好時光，絕對是本季最甜、最萌的新角色之一。

閃電 Amuseables Zapperty Lightning Bolt

Jellycat的創意果然沒有極限！全新登場的Amuseables Zapperty Lightning Bolt將閃電化身成可愛玩偶，以金色電光造型搭配招牌療癒笑臉，不僅吸睛度滿分，更自帶滿滿活力與正能量。亮眼的金色外型讓它在一眾角色中格外突出，彷彿隨時都能為生活充電，是一款可愛又充滿個性的話題新品。

搜救小狗 Scruffles Rescue Dog

狗狗控準備失守！全新登場的Scruffles Rescue Dog擁有蓬鬆微捲的毛髮、大大的垂耳和無辜眼神，看起來就像剛完成任務回來的搜救犬，療癒度直接爆表。不同於Jellycat一貫的搞怪角色，Scruffles Rescue Dog多了幾分真實小狗的溫暖與陪伴感，趴坐的姿勢更讓人忍不住想抱緊處理。

浣熊 Trixiwoo Raccoon

全新Trixiwoo Raccoon浣熊以灰棕色蓬鬆毛髮、招牌黑眼圈與圓滾滾身形打造，完美還原浣熊呆萌又討喜的模樣。大大的尾巴搭配無辜眼神，讓牠看起來就像剛偷偷翻完森林寶藏的小搗蛋鬼，可愛中帶點俏皮感，怎能不心動？

石頭人 Rockleton

全新登場的Rockleton石頭人頂著灰色毛茸茸外表與苔蘚綠點綴，看起來就像一顆在森林裡待了好幾百年的石頭精靈。呆萌表情加上兩顆小牙齒，讓原本粗獷的石頭形象瞬間變得可愛又療癒。介於怪獸與森林守護者之間的獨特設定充滿童話感，也讓它成為最有記憶點的角色之一，魅力無法擋！

蓬蓬救援犬 Fluff Rescue Dog

狗派又要被燒到了！全新登場的Fluff Rescue Dog擁有獨特的灰黑斑點毛色與毛茸茸外型，就像一隻剛完成任務、乖乖坐著等待稱讚的救援犬。圓圓的眼睛搭配垂耳設計，不只充滿真實小狗的療癒感，也讓牠在眾多Jellycat新角色中格外有辨識度，真的很難不被這隻溫柔又可愛的蓬蓬救援犬圈粉。

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