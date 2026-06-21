fb ig video search mobile ETtoday

日本正紅「反向護髮」技巧公開！髮絲零毛躁、超柔亮　效果媲美頂級髮廊

>

文／美人圈

日本正紅的「反向護髮」你跟上了嗎？比起一般的護髮步驟，能更有效改善髮絲的毛躁，最重要的是，超簡單的操作方式，在家就能輕鬆完成，而且成果媲美專業髮廊的護髮療程，不少日本網友跟著實際操作驚呼：「效果真的很好！」、「頭髮變得很亮很順」、「適合每兩週做一次，頭髮變得好亮啊」，一起來認識！

反向護髮步驟一：洗頭前，先把頭髮梳開

若髮絲打結就直接洗頭，落髮與髮絲斷裂的量通常會很多，甚至讓打結更嚴重。因此，為了避免髮絲斷裂，建議洗頭前就先將頭髮梳開，且建議用「氣墊梳子」，並從髮尾、打結的地方梳開，再一段段向上梳到頭皮，這樣最不容易拉扯頭髮。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@lador_kr）

反向護髮步驟二：「乾髮」就直接塗護髮產品

反向護髮的最大關鍵就是，「乾髮」時就上護髮產品！但到底該怎麼做呢？除了挑選適合自己髮質的產品（例如：針對燙染修復或補充水分），還分成兩種做法：

基礎作法

是將髮膜厚塗在「髮尾至髮中」的位置，但切勿一次塗一大坨，而是將頭髮分成幾撮一一塗抹，使用指腹按壓搓揉，確保每根髮絲都有塗抹到。接著，用保鮮膜將上護髮產品的髮絲包起來，切記不要包到頭皮，避免悶住，反而讓頭皮變得敏感出油，等待至少30分鐘再沖掉。一定要用溫水沖乾淨，避免讓髮絲過油，反而造成負擔。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@lador_kr）

進階作法

若髮絲真的極度受損、乾燥，可額外在髮膜裡面額外加入護髮精油，並用保鮮膜將上護髮產品的髮絲包起來，切記不要包到頭皮，避免悶住，反而讓頭皮變得敏感出油，接著用吹風機加熱5至10分鐘，最後等待至少30分鐘再沖洗乾淨。同樣，一定要用溫水沖乾淨，避免讓髮絲過油，反而造成負擔。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@growus.tw）

反向護髮步驟三：主力放在清潔「頭皮」

前面將護髮產品沖乾淨後，才開始做清潔。針對個人喜好挑選洗髮精（例如：控油、蓬鬆、保濕等），並將洗髮精先在手上起泡，著重將頭皮清潔乾淨，同時推薦使用按摩梳做頭皮按摩，髮尾則簡單用泡泡帶過，最後用溫水沖乾淨即可。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@lador_kr）

反向護髮步驟四：「壓乾」髮絲水份

將頭髮擦乾時，嚴禁用毛巾來回摩擦，這樣會使髮絲更加毛躁！正確做法是，用毛巾「壓乾」髮絲上的水份，壓乾後再用毛巾包裹整個頭髮。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@lador_kr、@growus.tw）

反向護髮步驟五：洗完頭後，「立刻」吹乾

護髮、清潔完畢後，記得立刻吹乾！頭髮被包住的時間越長，頭皮與髮絲越容易出狀況，反而毛躁、厚重。此外，在吹頭髮之前，記得上免沖洗護髮在髮絲，吹乾後也記得再用免沖洗護髮加強保養，髮絲變得柔、亮、順。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@growus.tw、@lador_kr）

延伸閱讀

2026護髮油推薦Top21：Dcard 好評抗毛躁，寶雅開架＋日韓爆紅護髮油

2026髮膜推薦19款！Dcard狂推漂後髮、乾枯毛躁修護髮膜，評價、用法一次看！

居家護髮有用嗎？髮型師護髮技巧＋各髮質護髮指南一次看，細軟扁塌髮、自然捲

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 護髮, 髮絲, 反向護髮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

有他在就安心！最值得深交的星座TOP3　遇到真的要好好珍惜

有他在就安心！最值得深交的星座TOP3　遇到真的要好好珍惜

高齡換照新制上路！眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

高齡換照新制上路！眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣

情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣

你身邊一定有這種人！愛笑的女生其實更容易遇見這「3種好運」 最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透 韓國爆紅「瘦瘦針早餐」！專業醫師推薦超簡單食譜　加碼一動作瘦身有感 晚上吃宵夜會發胖？營養師揭7個真相：發胖關鍵其實不是時間 尹恩惠不費力減齡穿搭太強！球鞋、寬褲與長襪公式　40+女生都能學 Jellycat 6月新品搶先看！夾心餅乾棉花糖太可愛　睡袋巴塞羅熊絕對必收 比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面