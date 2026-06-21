日本正紅「反向護髮」技巧公開！髮絲零毛躁、超柔亮　效果媲美頂級髮廊

文／美人圈

日本正紅的「反向護髮」你跟上了嗎？比起一般的護髮步驟，能更有效改善髮絲的毛躁，最重要的是，超簡單的操作方式，在家就能輕鬆完成，而且成果媲美專業髮廊的護髮療程，不少日本網友跟著實際操作驚呼：「效果真的很好！」、「頭髮變得很亮很順」、「適合每兩週做一次，頭髮變得好亮啊」，一起來認識！

反向護髮步驟一：洗頭前，先把頭髮梳開

若髮絲打結就直接洗頭，落髮與髮絲斷裂的量通常會很多，甚至讓打結更嚴重。因此，為了避免髮絲斷裂，建議洗頭前就先將頭髮梳開，且建議用「氣墊梳子」，並從髮尾、打結的地方梳開，再一段段向上梳到頭皮，這樣最不容易拉扯頭髮。

▲（圖／IG@lador_kr）

反向護髮步驟二：「乾髮」就直接塗護髮產品

反向護髮的最大關鍵就是，「乾髮」時就上護髮產品！但到底該怎麼做呢？除了挑選適合自己髮質的產品（例如：針對燙染修復或補充水分），還分成兩種做法：

基礎作法

是將髮膜厚塗在「髮尾至髮中」的位置，但切勿一次塗一大坨，而是將頭髮分成幾撮一一塗抹，使用指腹按壓搓揉，確保每根髮絲都有塗抹到。接著，用保鮮膜將上護髮產品的髮絲包起來，切記不要包到頭皮，避免悶住，反而讓頭皮變得敏感出油，等待至少30分鐘再沖掉。一定要用溫水沖乾淨，避免讓髮絲過油，反而造成負擔。

▲（圖／IG@lador_kr）

進階作法

若髮絲真的極度受損、乾燥，可額外在髮膜裡面額外加入護髮精油，並用保鮮膜將上護髮產品的髮絲包起來，切記不要包到頭皮，避免悶住，反而讓頭皮變得敏感出油，接著用吹風機加熱5至10分鐘，最後等待至少30分鐘再沖洗乾淨。同樣，一定要用溫水沖乾淨，避免讓髮絲過油，反而造成負擔。

▲（圖／IG@growus.tw）

反向護髮步驟三：主力放在清潔「頭皮」

前面將護髮產品沖乾淨後，才開始做清潔。針對個人喜好挑選洗髮精（例如：控油、蓬鬆、保濕等），並將洗髮精先在手上起泡，著重將頭皮清潔乾淨，同時推薦使用按摩梳做頭皮按摩，髮尾則簡單用泡泡帶過，最後用溫水沖乾淨即可。

▲（圖／IG@lador_kr）

反向護髮步驟四：「壓乾」髮絲水份

將頭髮擦乾時，嚴禁用毛巾來回摩擦，這樣會使髮絲更加毛躁！正確做法是，用毛巾「壓乾」髮絲上的水份，壓乾後再用毛巾包裹整個頭髮。

▲（圖／IG@lador_kr、@growus.tw）

反向護髮步驟五：洗完頭後，「立刻」吹乾

護髮、清潔完畢後，記得立刻吹乾！頭髮被包住的時間越長，頭皮與髮絲越容易出狀況，反而毛躁、厚重。此外，在吹頭髮之前，記得上免沖洗護髮在髮絲，吹乾後也記得再用免沖洗護髮加強保養，髮絲變得柔、亮、順。

▲（圖／IG@growus.tw、@lador_kr）

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