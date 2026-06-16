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「小蜘蛛人」穿另類情侶裝攬嬌妻　千黛亞報以甜笑放閃

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▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲新婚的湯姆霍蘭德（左）與千黛亞在西班牙合體放閃宣傳新電影《蜘蛛人：重生日》。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

千黛亞（Zendaya）的御用造型師Law Roach年初透露千黛亞與「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）兩人已婚後，15日小倆口首度連袂公開現身，出席兩人主演的新片《蜘蛛人：重生日》西班牙首映會，雖然他們從未親口證實婚訊，但在紅毯上湯姆霍蘭德手攬著老婆的親密舉動，藏不住濃情蜜意，千黛亞也報以甜笑，閃瞎全場。

▲▼千黛亞 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust 28毫米黃金及蠔式鋼款，511,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

身為時尚指標人物的千黛亞，此次西班牙行的造型也全委由Law Roach包辦，與老公湯姆霍蘭德婚後第一次公開合體亮相時，他們巧妙運用黑紅雙色，穿出了低調又相互呼應的「情侶裝」，千黛亞身穿出生英國、定居紐約的設計師Christian Cowan黑色平口禮服，馬甲式上身、不對稱的絲質滾邊，以及採斜切剪裁設計的流蘇裙襬讓她大秀美腿吸睛。

▲▼千黛亞 。（圖／翻攝IG）

▲千黛亞在西班牙宣傳的第二套造型穿西班牙設計師品牌Ernesto Naranjo紅色透紗洋裝。（圖／翻攝luxurylaw IG）

在西班牙的另一個宣傳行程，千黛亞換上西班牙設計師品牌Ernesto Naranjo紅色紗質洋裝，展現熱情魅力，兩套造型她都戴著代言的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Lady-Datejust 28毫米黃金及蠔式鋼款，設計俐落的經典腕錶與不同風格的服裝都能完美合襯，盡顯自信風采。
 

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關鍵字：

千黛亞, 湯姆霍蘭德

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