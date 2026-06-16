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香氛圈也掀起Fine Dining風潮？草莓羅勒、抹茶拿鐵變香水超好聞

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不只是美食調香水很夯，也有許多品牌將食材入香，除了常見的柑橘類型水果之外，近期抹茶、草莓也被加入在香調裡面，不僅展現出其獨特香氣，更是讓香氛擁有更多層次與變化，很值得一試。

＃伊麗莎白雅頓 綠茶草莓羅勒香水，100ml、售價1800元

▲伊麗莎白雅頓,kuoca,BULY 1803,香氛,香水,香膏,美妝。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓的綠茶香水可謂是經典之作，清新淡雅的茶香氣舒心療癒，近年更是以此為核心搭配不同的香材挖掘綠茶不同的面向，2026年加入草莓與羅勒，讓整體香氣更顯少女浪漫的情懷，同時一抹綠意香氣更是加強了其清爽的氛圍，可以說是甜而不膩的首選。

＃kuoca 抹茶拿鐵淡香精，50ml、售價3990元

▲伊麗莎白雅頓,kuoca,BULY 1803,香氛,香水,香膏,美妝。（圖／品牌提供）

憑藉水蜜桃香氣在台灣闖下知名度的聖水洞人氣品牌kuoca延續過去Fine Dining香氛美學，繼野桃、葡萄柚布蕾與藝妓咖啡後，在近期全新推出抹茶拿鐵淡香精，將抹茶略微苦調的茶香結合濃郁奶泡，彷彿被包裹在溫潤拿鐵之中，非常純粹乾淨的日式風格香氣，絕對是抹茶控最愛。

＃BULY 1803 口袋香皂膏，75ml、售價1600元

▲伊麗莎白雅頓,kuoca,BULY 1803,香氛,香水,香膏,美妝。（圖／品牌提供）

充滿法式古典風情的BULY 1803總是用獨特視角打造別出心裁的單品，這次將清潔淨化與香氛結合，設計出口袋香皂膏，凝膠感的質地不僅可以淨化手部，更會留下迷人香氣，4款香氣中，馬達加斯加琥珀描繪初綻的木蘭花瓣與陽光下柑橘林相互交織，既清冷又帶有絲絲暖意的氛圍，特別療癒。

關鍵字：

伊麗莎白雅頓, kuoca, BULY 1803, 香氛, 香水, 香膏, 美妝

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