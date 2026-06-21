韓國爆紅「瘦瘦針早餐」！專業醫師推薦超簡單食譜　加碼一動作瘦身有感

文／美人圈

爆紅的「韓國瘦瘦針早餐」你跟上了嗎？由韓國內分泌科醫師提出這份名叫「天然Wegovy食譜」的早餐飲食清單，透過簡單好上手的食材，刺激腸泌素分泌，延長飽足感、穩定血糖，減少暴飲暴食的慾望，進而達到瘦身效果，一起來認識這份吃著吃著就變瘦的「韓國瘦瘦針早餐」！

韓國瘦瘦針早餐是什麼？

這份被譽為「瘦瘦針早餐」的飲食組合在韓國迅速走紅！這份早餐清單很簡單，就是「水煮蛋＋好油脂」，藉此延長飽足感、控制食慾。此外，血糖的巨大波動，是瘦身路上的絆腳石。醫師分享，這個早餐吃法能「減緩血糖波動」，意為只要早餐先吃盡足夠且優質的蛋白質、脂肪，除了延長飽足感，還可讓後面幾餐的血糖波動變得較為平穩，就算後續午餐、晚餐吃了碳水化合物的食物，仍以相對和緩的方法調節血糖，讓瘦身維持更好的效果。

▲（圖／IG@babebani）

這位韓國醫師說明：「這個飲食組合能促進體內分泌GLP-1和GIP這兩種重要的腸泌素！」並進一步指出，「雞蛋」是瘦身時期的黃金食物，富含蛋白質，能帶來飽足感，再搭配「好的油脂」（例如：初榨橄欖油）能幫助身體分泌和飽足感相關的賀爾蒙，進而降低想一直吃東西的慾望，這樣的機制類似於瘦瘦針，因而被稱為是「天然版瘦瘦針」，這份清單也成為韓國網友口中的「瘦瘦針早餐」。

▲早餐先吃足夠且優質的蛋白質。（圖／GEMINI）

「韓國瘦瘦針早餐」黃金食譜

這份早餐食譜超簡單！醫師也提出多個版本，一起來認識：

基礎食譜

食譜：2至3顆水煮蛋、1大匙初榨橄欖油、適量黑胡椒及少許鹽。

適合：趕時間的上班族、學生黨。除了當早餐，也推薦食量較大者可在下一頓正餐前的15～30分鐘吃，幫助增加飽足感，避免正餐攝取過多熱量。

進階食譜

食譜：除了上述，還可額外加入蘋果、藍莓、奇異果等，補充維生素與膳食纖維。

適合：不僅上班族、學生黨，也適合容易在正餐以外有飢餓感、口腹之慾的族群，例如：下午、宵夜。

韓國人加碼吃法

醫師提出的食譜是「好的油脂」，並以初榨橄欖油舉例。該食譜爆紅後，韓國網友分享可替換成「紫蘇油」，其富含 Omega-3，最重要的是，特殊的紫蘇香氣能減少蛋腥味 。補充，不愛紫蘇味道的人，也可試試替換成「酪梨油」喔！

▲（圖／IG@sssoonma）

食材升級與搭配

想要讓這餐更升級？醫師進一步分享「雞蛋並非只能單吃」，因而給出更多食材搭配，讓營養更均衡，也避免吃膩：

高麗菜：增加膳食纖維，提升飽足感與讓腸胃更順暢

雜糧（例如燕麥）：讓營養更均衡，減緩血糖波動

希臘優格＋好油1匙：加強蛋白質的補充，更延長飽足感

▲（圖／IG@sssoonma）

想加強瘦身效果？加碼做這件事

除了吃「瘦瘦針早餐」，醫師也推薦飯後可花1－2分鐘，做30－45次的深蹲。這是因為從內分泌角度來看，運動不用很久，光是「有做」和「沒做」就會有所差異，因此飯後花一點時間做深蹲，可有效刺激肌肉，促使血糖調節的效果更好，同時改善胰島素阻抗。

▲深蹲。（圖／wingbar tistory）

補充：為什麼早餐一定要吃「蛋白質」？

看到這，可以發現這位醫師不斷倡導早餐需要攝取足量的蛋白質與好的油脂，以幫助減緩血糖波動，而產生類似瘦瘦針的效果。但為什麼是蛋白質呢？醫師說明，當蛋白質攝取充足，飽足感就會上升，大腦便不會渴望高糖、高油的食物，不怕暴飲暴食。因此，想要瘦身成功，「早餐」一定要吃且必須是蛋白質，才能有效控制整天的血糖與食慾。

▲（圖／IG@sssoonma）

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