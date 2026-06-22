2026夏日精品草編包推薦！CHANEL、宋慧喬同款FENDI　夢幻款一次看

文／美人圈

一到夏天，女孩們的包櫃就會自動被「草編包」攻陷！比起皮革包多了幾分輕盈與度假感，隨便一背就像自帶陽光濾鏡，不管是配洋裝、丹寧褲還是泳衣都超有氛圍。2026各大精品品牌也紛紛推出高顏值草編包款，從慵懶法式風到俐落都會感通通有，本篇幫大家整理今夏最值得鎖定的精品草編包，準備一起把夏天背上身！

▲（圖／IG@kyo1122、Miu Miu）

2026草編包推薦：CHANEL 大型購物包

這一款大型草編購物包絕對是CHANEL Coco Beach 2026系列中詢問度超高的夢幻款之一！以自然草編材質結合經典黑色皮革與金屬鍊帶設計，在度假感與優雅氣場之間取得完美平衡，隨便一背就自帶「高級名媛感」。大容量設計不只適合海島旅行，就連日常通勤、週末出遊都超實用，完全是今年夏天讓人一眼淪陷的精品草編包代表。

▲CHANEL 大型購物包，NT$220,900。（圖／CHANEL）

2026草編包推薦：LOEWE 拉菲草托特包

LOEWE全新拉菲草托特包根本是夏日少女感代表！經典草編材質搭配品牌Logo設計，再點綴立體水晶花朵裝飾，瞬間多了幾分浪漫與精緻感。小巧尺寸不只可愛，日常出門裝手機、短夾也很剛好，包款還配有可拆式的皮革長肩帶可以替換，一包消化多種穿搭風格，性價比超高！

▲LOEWE 拉菲草托特包，NT$53,000。（圖／LOEWE）

2026草編包推薦：LOEWE 中型 Eclipse 拉菲草與小牛皮編織提籃包

LOEWE Eclipse拉菲草編織提籃包完全就是夏日度假感的天花板！以輕盈拉菲草材質搭配黑色小牛皮背帶與超大Anagram Logo，低調中又帶有滿滿品牌辨識度。半月弧形包身容量比想像中更能裝，不管是海邊度假、野餐還是日常通勤都很適合，隨便搭件白T、洋裝就能輕鬆營造慵懶又高級的法式氛圍。

▲LOEWE 中型 Eclipse 拉菲草與小牛皮編織提籃包，NT$57,000。（圖／LOEWE）

2026草編包推薦：Miu Miu 拉菲草手袋

Miu Miu這款拉菲草手袋真的可愛到犯規！以蓬鬆編織感打造出圓潤包型，再搭配焦糖棕皮革提把與復古感Logo，整體散發滿滿法式女孩的慵懶氣息。除了手提之外，還附有肩背帶可自由切換造型，小巧卻很有存在感。

▲Miu Miu 拉菲草手袋，NT$48,500（圖／Miu Miu）

2026草編包推薦：Miu Miu 鉤織 Ivy Raffia 手袋

如果夏天有代表色，那一定少不了這種甜甜的櫻花粉！Miu Miu這款Ivy Raffia手袋以鏤空鉤織設計打造輕盈感，搭配柔和粉色調，整體散發滿滿千金小姐氛圍。隨著走動若隱若現的編織細節，讓包款看起來更加輕鬆慵懶，粉色控一定會心動想入手。

▲Miu Miu 鉤織 Ivy Raffia 手袋，NT$72,000。（圖／Miu Miu）

2026草編包推薦：PRADA 小號鉤織皮革手提袋

夏天真的很需要一顆這種「一背就有質感」的草編包！PRADA這款以細緻鉤織工藝結合皮革滾邊設計，讓原本偏休閒的草編包多了幾分俐落與都會感。大大的PRADA Logo則替整體增添復古氛圍，不會太甜、也不會太隨性，剛好是時髦女生最愛的平衡感。不管搭亞麻洋裝還是簡單白襯衫牛仔褲，都能輕鬆營造毫不費力的高級感。

▲PRADA 小號鉤織皮革手提袋，NT$68,000。（圖／PRADA）

2026草編包推薦：FENDI Mamma Baguette中型款式（宋慧喬同款）

FENDI Mamma Baguette一登場就自帶滿滿「貴氣鬆弛感」！以粗編草編材質重新演繹經典Baguette包型，再搭配焦糖棕皮革細節與FF金屬扣環，整體既復古又帶點慵懶法式氛圍。尤其宋慧喬上身後更讓這款討論度直接飆升，不像一般草編包偏度假風，它多了一種都會女生也能駕馭的精緻感，夏天搭襯衫、西裝褲都超好看。

▲FENDI Mamma Baguette中型款式，NT$140,000。（圖／FENDI）

2026草編包推薦：CELINE TEEN TRIOMPHE棕櫚葉和牛皮革提籃包

第一次入手草編包的女孩可以把目光放在CELINE TEEN TRIOMPHE棕櫚葉和牛皮革提籃包！以經典棕櫚葉編織搭配夢幻天空藍牛皮革細節，整體清爽又充滿夏日感，中間的Triomphe Logo更替包款增添精緻辨識度。容量輕巧實用，日常出門、海邊度假都很好搭，再加上不到兩萬五就能入手，相較其他精品草編包親民許多，完全是小資女孩也會心動的夢幻選擇。

▲CELINE TEEN TRIOMPHE棕櫚葉和牛皮革提籃包，NT$23,500。（圖／CELINE）

2026草編包推薦：Chloé Banana hobo

Chloé這款Banana hobo光是包型就美到讓人一秒心動！以彎月輪廓搭配鏤空鉤織設計，整體散發滿滿波西米亞度假氛圍，再加上皮革提把與手寫感Logo細節，讓包款多了幾分復古文藝氣息。不同於一般草編包偏休閒，這款背上身更有種隨性卻很有態度的時髦感，包櫃必須擁有。

▲Chloé Banana hobo，NT$71,000。（圖／Chloé）

2026草編包推薦：Ferragamo Hug迷你手提包

Ferragamo經典Hug包這回換上草編材質後，瞬間多了滿滿夏日度假感！以柔軟鉤織工藝結合標誌性「環抱式」金屬扣環設計，讓包款在慵懶之中依舊保有俐落高級感。迷你尺寸小巧精緻，搭配黑色皮革提把更增添都會氣息，不管是正式感穿搭還是日常休閒造型都能完美融入，屬於那種低調卻超懂時髦的人才會鎖定的草編包款。

▲Ferragamo Hug迷你手提包。（圖／Ferragamo）

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