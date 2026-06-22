fb ig video search mobile ETtoday

2026夏日精品草編包推薦！CHANEL、宋慧喬同款FENDI　夢幻款一次看

>

文／美人圈

一到夏天，女孩們的包櫃就會自動被「草編包」攻陷！比起皮革包多了幾分輕盈與度假感，隨便一背就像自帶陽光濾鏡，不管是配洋裝、丹寧褲還是泳衣都超有氛圍。2026各大精品品牌也紛紛推出高顏值草編包款，從慵懶法式風到俐落都會感通通有，本篇幫大家整理今夏最值得鎖定的精品草編包，準備一起把夏天背上身！

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲（圖／IG@kyo1122、Miu Miu）

2026草編包推薦：CHANEL 大型購物包

這一款大型草編購物包絕對是CHANEL Coco Beach 2026系列中詢問度超高的夢幻款之一！以自然草編材質結合經典黑色皮革與金屬鍊帶設計，在度假感與優雅氣場之間取得完美平衡，隨便一背就自帶「高級名媛感」。大容量設計不只適合海島旅行，就連日常通勤、週末出遊都超實用，完全是今年夏天讓人一眼淪陷的精品草編包代表。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲CHANEL 大型購物包，NT$220,900。（圖／CHANEL）

2026草編包推薦：LOEWE 拉菲草托特包

LOEWE全新拉菲草托特包根本是夏日少女感代表！經典草編材質搭配品牌Logo設計，再點綴立體水晶花朵裝飾，瞬間多了幾分浪漫與精緻感。小巧尺寸不只可愛，日常出門裝手機、短夾也很剛好，包款還配有可拆式的皮革長肩帶可以替換，一包消化多種穿搭風格，性價比超高！

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲LOEWE 拉菲草托特包，NT$53,000。（圖／LOEWE）

2026草編包推薦：LOEWE 中型 Eclipse 拉菲草與小牛皮編織提籃包

LOEWE Eclipse拉菲草編織提籃包完全就是夏日度假感的天花板！以輕盈拉菲草材質搭配黑色小牛皮背帶與超大Anagram Logo，低調中又帶有滿滿品牌辨識度。半月弧形包身容量比想像中更能裝，不管是海邊度假、野餐還是日常通勤都很適合，隨便搭件白T、洋裝就能輕鬆營造慵懶又高級的法式氛圍。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲LOEWE 中型 Eclipse 拉菲草與小牛皮編織提籃包，NT$57,000。（圖／LOEWE）

2026草編包推薦：Miu Miu 拉菲草手袋

Miu Miu這款拉菲草手袋真的可愛到犯規！以蓬鬆編織感打造出圓潤包型，再搭配焦糖棕皮革提把與復古感Logo，整體散發滿滿法式女孩的慵懶氣息。除了手提之外，還附有肩背帶可自由切換造型，小巧卻很有存在感。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲Miu Miu 拉菲草手袋，NT$48,500（圖／Miu Miu）

2026草編包推薦：Miu Miu 鉤織 Ivy Raffia 手袋

如果夏天有代表色，那一定少不了這種甜甜的櫻花粉！Miu Miu這款Ivy Raffia手袋以鏤空鉤織設計打造輕盈感，搭配柔和粉色調，整體散發滿滿千金小姐氛圍。隨著走動若隱若現的編織細節，讓包款看起來更加輕鬆慵懶，粉色控一定會心動想入手。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲Miu Miu 鉤織 Ivy Raffia 手袋，NT$72,000。（圖／Miu Miu）

2026草編包推薦：PRADA 小號鉤織皮革手提袋

夏天真的很需要一顆這種「一背就有質感」的草編包！PRADA這款以細緻鉤織工藝結合皮革滾邊設計，讓原本偏休閒的草編包多了幾分俐落與都會感。大大的PRADA Logo則替整體增添復古氛圍，不會太甜、也不會太隨性，剛好是時髦女生最愛的平衡感。不管搭亞麻洋裝還是簡單白襯衫牛仔褲，都能輕鬆營造毫不費力的高級感。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲PRADA 小號鉤織皮革手提袋，NT$68,000。（圖／PRADA）

2026草編包推薦：FENDI Mamma Baguette中型款式（宋慧喬同款）

FENDI Mamma Baguette一登場就自帶滿滿「貴氣鬆弛感」！以粗編草編材質重新演繹經典Baguette包型，再搭配焦糖棕皮革細節與FF金屬扣環，整體既復古又帶點慵懶法式氛圍。尤其宋慧喬上身後更讓這款討論度直接飆升，不像一般草編包偏度假風，它多了一種都會女生也能駕馭的精緻感，夏天搭襯衫、西裝褲都超好看。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲FENDI Mamma Baguette中型款式，NT$140,000。（圖／FENDI）

2026草編包推薦：CELINE TEEN TRIOMPHE棕櫚葉和牛皮革提籃包

第一次入手草編包的女孩可以把目光放在CELINE TEEN TRIOMPHE棕櫚葉和牛皮革提籃包！以經典棕櫚葉編織搭配夢幻天空藍牛皮革細節，整體清爽又充滿夏日感，中間的Triomphe Logo更替包款增添精緻辨識度。容量輕巧實用，日常出門、海邊度假都很好搭，再加上不到兩萬五就能入手，相較其他精品草編包親民許多，完全是小資女孩也會心動的夢幻選擇。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲CELINE TEEN TRIOMPHE棕櫚葉和牛皮革提籃包，NT$23,500。（圖／CELINE）

2026草編包推薦：Chloé Banana hobo

Chloé這款Banana hobo光是包型就美到讓人一秒心動！以彎月輪廓搭配鏤空鉤織設計，整體散發滿滿波西米亞度假氛圍，再加上皮革提把與手寫感Logo細節，讓包款多了幾分復古文藝氣息。不同於一般草編包偏休閒，這款背上身更有種隨性卻很有態度的時髦感，包櫃必須擁有。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲Chloé Banana hobo，NT$71,000。（圖／Chloé）

2026草編包推薦：Ferragamo Hug迷你手提包

Ferragamo經典Hug包這回換上草編材質後，瞬間多了滿滿夏日度假感！以柔軟鉤織工藝結合標誌性「環抱式」金屬扣環設計，讓包款在慵懶之中依舊保有俐落高級感。迷你尺寸小巧精緻，搭配黑色皮革提把更增添都會氣息，不管是正式感穿搭還是日常休閒造型都能完美融入，屬於那種低調卻超懂時髦的人才會鎖定的草編包款。

▲精品草編包 。（圖／翻攝官網）

▲Ferragamo Hug迷你手提包。（圖／Ferragamo）

延伸閱讀

「Jelly Bag果凍包」在紅什麼？韓妞人手一顆、KiiiKiii也搶揹！必買果凍包品牌都在這

Calvin Klein x 田柾國首個限量聯名系列開賣！台灣販售資訊一覽，皮外套、棒球帽必搶

是球鞋、也是拖鞋？2026熱門懶人拖推薦清單：LV、adidas Originals 一腳套就出門！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 精品, 草編包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛超被動三大星座男！TOP 1曖昧雷達超遲鈍　常常錯過才發現

戀愛超被動三大星座男！TOP 1曖昧雷達超遲鈍　常常錯過才發現

早上10分鐘做4件事　自帶能量、精神飽滿一整天

早上10分鐘做4件事　自帶能量、精神飽滿一整天

日本正紅「反向護髮」技巧公開！髮絲零毛躁、超柔亮　效果媲美頂級髮廊

日本正紅「反向護髮」技巧公開！髮絲零毛躁、超柔亮　效果媲美頂級髮廊

有他在就安心！最值得深交的星座TOP3　遇到真的要好好珍惜 最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透 你身邊一定有這種人！愛笑的女生其實更容易遇見這「3種好運」 高齡換照新制上路！眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視 情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣 韓國爆紅「瘦瘦針早餐」！專業醫師推薦超簡單食譜　加碼一動作瘦身有感 尹恩惠不費力減齡穿搭太強！球鞋、寬褲與長襪公式　40+女生都能學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面