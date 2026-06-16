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夏季居家防護淨毒五郎抗菌組88折　明星花露水防蚊精油9折起

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▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供）

▲明星花露水防蚊液推兩入9折。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣轉趨炎熱，不僅蚊蟲開始肆虐，也正逢腸病毒的好發季節，看準夏季居家清潔與防護需求，淨毒五郎針對環境清潔推出限定抗菌組合 88 折優惠；明星花露水則將經典 IP 華麗轉身，祭出多款復古潮流周邊，與旗下防蚊精油噴霧 2 入以上 9 折回饋，讓消費者在炎夏之中，能以超值價格輕鬆兼顧防蚊防護與生活美學。

▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供）

▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供）

面對腸病毒發病高峰期，淨毒五郎針對門把、玩具等高頻率接觸的表面，提出自家產品的日常清潔對策。使用添加抗菌成分 IPMP 的地板清潔劑，大面積拖拭清除髒污，搭配不含酒精與香精的抗菌噴霧，針對積木、絨毛玩偶等不便天天水洗的物品進行維護，減少腸病毒感染機率。即起至 6／30 期間，針對旗下除臭地板清潔劑與長效抗菌噴霧兩款商品合購，推出 88 折的限時組合優惠。

▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供）

百年品牌明星花露水，將經典的綠瓶與粉紅小女孩 IP，化身為多款富有幽默感且接地氣的生活周邊單品，包含將傳統台灣味精緻復刻的「刺繡茄芷袋」、採用刺繡工藝的茄芷口金包、迷你行李箱、帆布肩背提袋等。還有居家類型包括、造型抱枕、懷舊易開罐造型存錢筒、台式啤酒杯、磁鐵杯墊等。

▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供） ▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供）

面對盛夏蚊蟲威脅，旗下防蚊精油噴霧也祭出促銷，即日起至 6／28 前在官方網站，購買 2 入以上可享 9 折限時優惠，消費滿 500 元即可超商免運，新會員註冊還會加碼再送專屬折價券，讓傳承百年的台式浪漫優雅融入夏日防護中 。

▲夏季居家、防蟲優惠。（圖／品牌提供）

關鍵字：

腸病毒, 抗菌清潔, 明星花露水, 防蚊噴霧, 夏日優惠

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