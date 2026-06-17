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總是被困在過去的心結難以釋懷？先停止反覆檢討　把後悔變經驗更重要

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

人生裡總會遇到一些讓人過不去的時刻，可能是一段關係的遺憾、一句沒說出口的話，或是當時沒能做好的選擇，事後反覆回想，並不代表自己太脆弱，而是那件事真的曾經牽動情緒，想要釋懷，不一定是立刻原諒或遺忘，而是慢慢把自己從反覆受傷的狀態裡帶出來。

▲心靈,人生,心結,。（圖／IG）

1.把「當時的自己」跟「現在的自己」分開看

很多心結之所以放不下，是因為現在的你回頭看，會覺得當時怎麼沒有更聰明、更果斷、更會保護自己，但人只能用當下擁有的經驗、認知和勇氣做選擇，不需要用現在的成熟去責怪過去的自己，可以試著告訴自己，那時候的我已經盡力了，現在會痛，是因為我比以前更懂了，當你不再把過去的失誤當成自我否定，心裡的結也會慢慢鬆開。

2.停止反覆複盤「如果當初」

難以釋懷的人，常常會在腦中不斷重演同一段情節，想著如果那時候多說一句、少做一件事，結果是不是就會不同，但過度複盤很容易讓人困在假設裡，卻沒有真正讓自己變好，可以把問題換成，這件事教會我什麼、下次我想怎麼保護自己，當思考從後悔轉成整理經驗，痛苦就不只是痛苦，而會變成你往後更清醒的提醒。

3.允許自己慢慢放下，不急著假裝沒事

釋懷不是某一天突然就不痛了，而是你開始能想起那件事，卻不再被它完全拉回去，有些傷需要時間消化，也需要允許自己承認還在意，不必逼自己立刻大方、不必急著說沒關係，可以透過寫下情緒、找信任的人說說話或替自己安排新的生活節奏，把注意力慢慢從那個心結移回自己身上，真正的放下不是否認曾經受傷，而是你終於願意把人生重新交還給自己。

關鍵字：

心靈, 人生, 心結

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