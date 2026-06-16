SONY首款True RGB電視在台上市　50吋售價5.59萬起

▲索尼首款True RGB電視在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



台灣索尼今（6／16）在台發表旗下最新 BRAVIA True RGB 系列電視，包含旗艦級 BRAVIA 9 II 以及高階款 BRAVIA 7 II，採用新的 RGB 背光控制技術，標榜解決過去可能出現的光暈或色彩混雜問題。日前三星也在台發表旗下最新 RGB 系列電視，因比自家 OLED 售價要便宜 4 成，引起許多消費者購買興趣。



近年 SONY 在電視銷售面對與韓系大廠 Samsung、LG 競爭，加上多螢幕生活趨勢，家庭電視銷量持續穩步下降，很多消費者家裡買的電視越來越少，自然會選擇規格更高的款式，品牌銷售與獲利重點放在高階機種，SONY 在 OLED 螢幕產品受限，其畫質呈現與 OLED 差不多的 RGB 電視成為最新王牌。





SONY 發表的新款 True RGB 電視，強調背光 LED 和 LCD 層同時產生色彩，能從最高亮到最暗陰影間的完整細節，透過獨立 RGB LED 驅動與 X-Wide Angle Pro 技術，確保側面觀賞也能擁有一致的色彩。



外觀融合纖細鋼材和透鏡面板的幻隱底座立架設計，以拋光鏡面立柱反射光線設計，讓電源線、訊號線等線材可收納在支架後方，減少視覺干擾。旗艦級 BRAVIA 9 II 加入反光技術，號稱即使在明亮的客廳環境中，也能有效抑制反光與雜光，內建的 My Cinema Mode 智慧功能，可根據房間照明一鍵自動調整畫面與音效。



BRAVIA 7 II 系列預計於 6／17 起陸續在台上市，售價 55,900 元至 299,900 元；旗艦級 BRAVIA 9 II 系列則於 7 月上旬開賣，推出 85 吋、75 吋與 65 吋三款規格，售價 117,900 元至 265,900 元。



今年初 SONY 與 TCL 宣布簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方成立合資公司，由 TCL 持股 51%，索尼持股 49%，新公司將承接索尼電視與家庭音響等家庭娛樂事業，使用 BRAVIA 的品牌名號，預計在明年 4 月正式開始營運。

▲三星推出全球首創Micro RGB電視。（圖／品牌提供）

三星日前在台推出全新 Micro RGB 系列，相較於過去高階市場主要由 OLED 與 Mini LED 主導，Micro RGB 透過 RGB 獨立背光技術切入，主打色彩與對比表現進一步提升，同時在售價上介於 OLED 與既有 Mini LED 產品之間，約為同規格 OLED 電視的 6 折，為消費者提供新的高階顯示選擇。

三星在台發表 2026 年 AI 智慧顯示器全系列新品，今年除了首度導入全新 Micro RGB 顯示技術，也同步擴大 AI 功能應用範圍，從畫質、音效到遊戲與運動觀賞體驗皆有升級。此外，因應大尺寸觀影需求，Micro RGB、Neo QLED 與 Mini LED 系列皆新增 100 吋機型，而主打可自由移動的 The Movingstyle 三星小星機也首度登場，瞄準小宅與多元空間使用情境。即日起至 6／30 止，指定機型同步推出早鳥預購優惠。

Micro RGB 電視系列採用 100 微米以下的 RGB 獨立背光設計，搭配 Micro RGB AI Pro 超能處理器每秒 8 兆次運算能力，強調可即時調整色彩、對比與景深表現，並達到 100% BT.2020 色域覆蓋。旗艦款 R95H 則加入抗反光真星黑面板，降低環境光線干擾，在明亮空間下也能有清晰視野。

過去追求極致畫質的消費者，多半在 OLED 與 Mini LED 之間選擇，而 Micro RGB 則透過 RGB 獨立背光設計，進一步強化色彩與光影控制能力，價格定位則落在 OLED 產品之下，形成介於兩大主流技術之間的新選項。三星表示，以自家 65 吋 OLED 電視售價為 109,900 元，Micro RGB 電視售價則是 66,900 元。

三星表示，即起至 6／30 前預購指定機型，可享限量早鳥優惠。購買 Micro RGB MR95F／R95H 系列與 OLED S95H 系列，可獲贈 Music Studio 7 及延長保固三年。