夏天最欠買聯名！UNIQLO夢幻印花天天穿出門、GU冰淇淋小包社群洗版預定

▲（圖／品牌提供）

文／CTWANT

今年夏天聯名買不完啦！UNIQLO找來義大利前衛時尚設計師Francesco Risso，把藝術感直接灌進日常衣櫃；另一邊則是GU再度聯手超人氣療癒角色PUPPET SUNSUN，把冰淇淋、布偶感與軟萌氛圍一次打包。從度假感洋裝、鬆弛系T恤，到會讓人忍不住掛滿包包的小配件，這波聯名時髦、可愛、設計感通通滿足。

UNIQLOF.RISSO夏日膠囊系列，把藝術家衣櫃變成日常穿搭範本

UNIQLO這次真的太犯規。攜手義大利前衛設計師Francesco Risso推出的「UNIQLO F.RISSO2026 夏日膠囊系列」，直接把藝術展等級的浪漫想像，變成可以天天穿出門的單品。以「Made for Dreaming」為主題，整個系列充滿自由、不按牌理出牌的夏日氛圍，像是把夢境、陽光與度假感全部混進衣櫃裡。

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手繪感印花、柔和色調與幾何圖騰交錯出濃濃藝術感，卻又不會浮誇到難以搭配，反而很適合日常直接套上出門。尤其那些被夏日陽光曬過般的低飽和色彩，真的超有法式度假感，隨便搭雙涼鞋或球鞋都很有型。

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這系列打造的「鬆弛感穿搭」，不論是中性風Polo衫、oversize T恤，還是飄逸感洋裝，都有種看似隨性、其實細節很多的小心機，真的會邊試穿邊默默多拿兩件去結帳。

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GU× PUPPET SUNSUN，可愛到像把冰淇淋穿上身

GU這次走療癒爆擊路線，再度聯手人氣角色PUPPET SUNSUN，把整個夏天變得又軟又可愛。這次聯名以「SUNSUN、夥伴們與冰淇淋」為主題，光聽就知道是為了燒光大家荷包而生。

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印有冰淇淋推車與菜單插畫的T恤，真的有種日系雜誌會出現的可愛感；家居服則以不同冰淇淋口味作為配色靈感，穿上後完全像變成一顆行走中的夏日甜點。童裝除了推出可與女裝相互搭配的親子穿搭設計，還有帶點潮流感的短版印花 T 恤。

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更欠買的是這次的小包設計，直接把角色從冰淇淋裡探出頭的畫面做成立體造型，再加上登山扣細節，掛在包包上瞬間變成全身造型焦點。襪款也沒在客氣，直接把SUNSUN和NONNON繡上去，可愛程度真的不買不行。

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