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夏天拒當扁塌海苔頭！必學養髮攻略打造高級髮香、髮根蓬鬆有感

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夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

台灣夏天的悶熱潮濕真的對頭皮很不友善，出門不到半天，原本精心吹好的完美髮型直接破防，扁塌、出油甚至頭皮味通通找上門？這時候如果只懂得照顧臉部肌膚，卻忽略了作為「第二張臉」的頭皮，視覺年齡真的會悄悄洩漏。今年美髮界最熱門的話題莫過於「頭皮護膚化」概念，把臉部擦塗精華液的細緻心思拿來養護髮肌，以下這幾款在網路上引爆討論度的厲害角色，絕對是幫妳撐過高溫考驗的救星。

走進凡爾賽花園！頂級植物精華打造回頭率爆表的高級髮香

法式輕奢感代名詞PAUL& JOE這次把保養腦筋動到秀髮上，新登場的凡爾賽花園髮肌護理系列簡直把浴室變成私人溫室，將日常洗沐轉化為極致療癒的感官儀式~油頭苦主必須鎖定「凡爾賽花園淨化洗髮露」，溫和的胺基酸基底搓出來的泡沫細到不行，輕柔帶走油垢同時完全不乾澀；最誘人的是那股柑橘果香交織橙花、玫瑰的「花植綠意香調」，洗完頭走動時隨風飄散的淡雅香氣，整個人散發高級感，回頭率高到不可思議 。

夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲PAUL&JOE凡爾賽花園淨化洗髮露300ml／870元。（圖／品牌提供）

除了基礎洗髮，後續搭配的頭皮深度理療更是精緻女孩的重頭戲！像是內行人必收的「凡爾賽花園頭皮磨砂膏」，用世界最大鹽田的墨西哥天然雙重海鹽顆粒配上福島古老海泥，能溫和軟化老廢角質並代謝多餘皮脂，搭配尤加利與小荳蔻的草本木質香，洗完的清爽度非常舒服；接著交給無矽靈的「凡爾賽花園頭皮髮絲修護乳」，輕盈的油性滋養成分能快速滲透，完全不怕殘留導致扁塌，一邊潤澤乾燥頭皮一邊修護受損毛鱗片，讓髮根立正站好，舉手投足都散發迷人氛圍。

夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲PAUL&JOE凡爾賽花園頭皮磨砂膏240g／1,550元、凡爾賽花園頭皮髮絲修護乳200g／990元。（圖／品牌提供）

韓妞瘋搶的小臉密碼！38針黑科技精華梳一轉直達高顱頂

深受換季乾癢和熬夜壓力困擾的脆弱頭皮，請交給一登台就在全台屈臣氏獨家造成瘋搶的韓國Olive Young洗護冠軍Lilyeve！品牌直接把保養品常用的高規格成分傾注到髮肌護理中，其中GROW:TURN豐盈系列揉合了咖啡因與生物素，能精準深層滋養髮根，最讓網友讚嘆的是獨創的38針按摩精華梳設計，精華液一轉直接透過極具彈性的矽膠刷毛導入頭皮，不沾手就能在乾髮狀態精準解救扁塌，高顱頂蓬鬆感立刻有感激升。

夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲Lilyeve的人氣No.1就是GROW:TURN頭皮養護精華梳！精華液會透過38支柔軟矽膠按摩刷毛直接導入頭皮，完全不沾手的使用方式真的太讚了。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲專為細軟、脆弱髮絲打造的GROW-TURN豐盈系列，全品項包括頭皮養護精華梳、3D蓬鬆洗髮梳、3D蓬鬆洗髮露，一起搭配使用更能實現韓妞最愛的立體蓬鬆空氣感髮型。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

沉浸式居家沙龍！雲朵般澎潤髮根與絲緞光澤的完美結合

同樣懂玩跨界概念的保養品牌TRIFORCE翠芙思，今年夏天把科技跟日常儀式感結合得非常高明！全新登場的雲朵豐盈養護禮盒組，內容物包含雲朵豐盈喚活洗髮精配上雲朵深層絲柔護髮素，成分精選法國環境友善的珍珠麥搭配德國角蛋白修護科技，專門對付高溫悶熱引發的頻繁出油。洗過就會徹底迷上那種居家頭皮沙龍的沉浸洗護體驗，原本因為染燙受損而乾枯毛躁的髮尾，在吹乾後順到像能滑下絲巾，髮根卻能依然輕盈澎潤。

夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲TRIFORCE翠芙思雲朵豐盈養護禮盒組（內含豐盈喚活洗髮精450ml+深層絲柔護髮素150ml ×2）／1,680元。（圖／品牌提供）

告別狼狽海苔頭！專利酵素發酵科學讓頭皮大口呼吸

面對這種走在路上像在蒸籠裡的黏膩氣候，台系植萃代表康定直接用發酵科學打破傳統洗頭概念！這瓶明星酵素植萃洗髮精裡面大手筆加入歷時超過半年深度發酵的專利GFE廣林素®，不是靠化學界面活性劑強行去油，而是用溫和酵素調理頭皮的油水平衡。洗完吹乾會發現髮根帶有很厲害的無重力空氣感，瀏海直接告別尷尬海苔頭，一整天都能保持頭皮大口呼吸的清爽狀態。

夏天拒當扁塌海苔頭！漂亮女生必學養髮攻略：PAUL&JOE療癒法式香、Lilyeve黑科技撐起髮根蓬鬆感

▲康定酵素植萃洗髮精以天然珍稀植萃成分維持頭皮防護屏障，改善夏季大量出油現象。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 養髮

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