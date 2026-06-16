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TAG Heuer太陽能錶、潛水錶迎夏　現代感設計超百搭

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▲▼ TAG Heuer,GS 。（圖/公關照）

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph腕錶綠面款，99,300元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎夏來臨，TAG Heuer（泰格豪雅）以太陽能錶與潛水錶打前鋒，發表Aquaracer Professional 100與200 Solargraph系列腕錶，分別搭載TH51-00與TH50-00 Solargraph太陽能機芯，可將自然光與人造光轉化為穩定能源，僅需14小時光照即可完成充電，充滿電後可提供長達8個月的自主運行，俐落設計風格與日常穿搭完美搭配。

▲▼ TAG Heuer,GS 。（圖/公關照）

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph 腕錶28毫米極光白鑲鑽款，104,400元。

TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph腕錶採用28毫米錶徑尺寸，共有黑色與藍色鑲鑽款、搭配白色珍珠母貝面盤的極光白鑲鑽款，以及結合珍珠母貝面盤與溫潤金色細節的金燦鑲鑽款等4種樣式；同步登場的TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 40毫米腕錶，則有藍面與綠面精鋼款、2級鈦金屬打造的鈦黑款，以及具備優雅氣息的鈦灰玫瑰金款，新一代搭配全新指針，錶殼線條更鮮明，並結合可更換式錶帶系統，符合求新求變的錶迷需求。

▲▼ TAG Heuer,GS 。（圖/公關照）

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 500日期腕錶海藍款，174,600元。

夏季應景的潛水錶也有新作，TAG Heuer Aquaracer Professional 500日期腕錶具備高達500米的防水性能，錶殼與鍊帶皆採用2級鈦金屬打造，賦予腕錶極致輕盈的佩戴感，整只腕錶重量僅約120克，共有海藍款與豔橘款兩種版本，皆配備全新黑色DLC噴砂2級鈦金屬氦氣排放閥，各限量1500只。

▲▼ TAG Heuer,GS 。（圖/公關照）

▲Grand Seiko Spring Drive U.F.A.潛水腕錶「潮汐 Ushio 300」，330,000元。（圖／Grand Seiko提供）

Grand Seiko近期也發表強悍潛水錶Spring Drive U.F.A.「潮汐 Ushio 300」，是品牌史上尺寸最精巧、且搭載最強精準度Spring Drive U.F.A.的潛水腕錶，採用比不鏽鋼輕盈30%且抗刮耐腐蝕的白鈦打造錶殼與鍊帶，並將錶徑微縮至40.8毫米，錶帶也更精進，具備三段式微調機制，更為實用。

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Grand Seiko

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