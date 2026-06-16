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G-SHOCK紅燈籠錶好威　書法字體霸氣秀「耐衝擊」

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK將紅燈籠融入設計，打造DW-5600AKA-4（右）與DW-6900AKA-4腕錶，各4,400元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡西歐（CASIO）旗下G-SHOCK巧妙彰顯日本文化精髓，將象徵日本夜生活的紅燈籠文化融入腕錶設計，推出分別以經典方形數位錶款5600打造的DW-5600AKA-4腕錶，以及圓形三眼錶盤的6900為基礎型號進行設計的DW-6900AKA-4兩款腕錶，紅色錶殼運用立體燙金壓印技術，重現紅燈籠骨架的凹凸結構，並融合以書法字體呈現的日文漢字「耐衝擊」，深刻展現品牌核心精神。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK錶背刻有燈籠圖案與耐衝擊字樣。

G-SHOCK兩款新錶靈感源自江戶時代興起的日本夜生活文化，品牌將當時酒館用以吸引顧客、象徵溫暖款待的紅色紙燈籠轉化為腕錶核心元素，採用燈籠的紅色為主色調，橙色LED背光則模擬燈籠散發的溫暖光芒，而腕錶的按鈕與錶帶扣環特別採用黑色設計，藉此呼應燈籠底座的漆器質感。此外，錶背刻有精緻的燈籠圖案，並搭配特殊設計的外盒包裝，完整呈現夜晚燈籠點亮街道的濃厚日式風情。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CITIZEN櫻花限定腕錶PC1017-96W（左）19,800元，EM0508-98W光動能腕錶10,800元。（圖／CITIZEN提供）

櫻花也是日本品牌熱愛的設計主題，CITIZEN今年推出兩款櫻花限定腕錶，當中PC1017-96W自動上鍊錶的鏤空邊緣上點綴櫻花圖案，在櫻吹雪般面盤上也能欣賞機芯運作；另一款EM0508-98W光動能腕錶則以俐落的大三針結合整朵櫻花圖案並點綴水晶，流露浪漫氣息。

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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