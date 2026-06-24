卡地亞造型腕錶大師創意無限　年度傑作高雄展出

▲卡地亞Cartier Privé系列聚焦Tank Normale腕錶（左起）、Tortue單按鈕計時碼錶和Crash鏤空腕錶三款新作，展現鉑金的魅力。

時尚中心／台北報導

在2026年「鐘錶與奇蹟」（Watches and Wonders）鐘錶展上，卡地亞（Cartier）再次以非凡美學與頂尖製錶工藝驚豔全場，以持續演進的製錶工藝與多元美學為核心，推出涵蓋經典復刻、珠寶與製錶工藝融合，以及高難度鏤空機芯等多款時計，進一步顯示其在造型腕錶領域的地位。

▲卡地亞新款Santos-Dumont腕錶打造出服貼肌膚、柔軟細膩的黃K金錶鍊。（圖／品牌提供，以下同）





▲模特兒分別佩戴Santos-Dumont鉑金腕錶與黃K金錶款。

卡地亞自20世紀初便確立以方形、弧形、矩形及橢圓形等多種非傳統幾何造型為核心的設計風格。今年品牌全面匯融瑞士製錶工作坊的一百多種創新技藝，將珠寶鑲嵌與機械製錶深度結合。

在經典傳承方面，全新Santos-Dumont腕錶在保有標誌性元素的基礎上引入創新設計，配置了靈感源自1920年代的黃K金錶鍊，由15排、共394枚厚度僅1.15毫米的鍊節細緻組裝而成，提升了佩戴的柔軟度與服貼感；全新演繹2020年問世的Santos de Cartier計時碼錶，尺寸更為纖巧，面盤採用緞面與陽光射線紋飾處理，並搭配塗覆綠色夜光塗層的黑色劍形指針，展露優雅運動風格。





▲卡地亞Santos de Cartier計時碼錶尺寸更為纖巧。

卡地亞於珠寶腕錶領域則展現豐沛創意，Baignoire腕錶首度融入1920年代初問世的「巴黎飾釘」金質飾紋，整只腕錶拋光皆由手工完成，而華麗版本則結合了雪花式鑲嵌美鑽面盤與錶殼亭部倒置鑽石工藝，令人一見傾心，戴上散發閃亮耀眼風采。





▲卡地亞為Baignoire手環腕錶裝飾巴黎飾釘紋。





▲華麗版的Baignoire手環腕錶面盤運用雪花鑲嵌工藝鑲嵌100顆圓形明亮式切割鑽石，錶殼則運用倒置鑲嵌工藝使鑽石亭部倒置朝上。

另一款全新發表的Myst de Cartier腕錶，呈現迷人曲線交替排布，錶鏡呈弧形，令人驚豔的是採用四粒紋鑲嵌工藝的彈性錶鍊不設錶扣，因此能輕鬆戴上展現時髦風格，兩種款式分別為Maison des Métiers d’Art工藝大師手工打造錶盤四周勾勒縞瑪瑙邊框與黑色真漆斑點的對比錶款，以及18K白金鑲滿鑽石的腕錶，皆延續了創意總監貞·杜桑（Jeanne Toussaint）於1930年代初開創的雕塑感珠寶腕錶風格。





▲卡地亞Myst de Cartier腕錶的曲線交替排布，錶鏡呈弧形，點綴黑色真漆斑點與美鑽形成鮮明對比。





▲全鑽款Myst de Cartier腕錶鑲嵌986顆總重約9.17克拉美鑽。

每年備受收藏家期待的Cartier Privé系列，總以嶄新方式演繹卡地亞標誌性腕錶傑作，今年邁入第十篇章，推出Crash鏤空腕錶，搭載專為非對稱扭曲錶殼量身打造的1967 MC型工作坊精製手動上鍊機芯，由142枚部件組成，其活動部件與手工錘製的羅馬數字造型錶橋完美融合，使整體機芯視覺隨錶冠呈現扭曲效果，該結構已由品牌申請專利，全球限量發行150只。





▲卡地亞Crash鏤空腕錶限量發行150只。

卡地亞不斷探索，在造型腕錶領域始終走在最前端，一系列2026年傑作自6月26日至7月3日於卡地亞高雄漢神百貨精品店舉辦的《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》錶展中完美呈獻，愛錶人士可預約鑑賞，親自感受卡地亞的自由創意與卓越技藝。

卡地亞腕錶新品鑑賞《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》

時間：2026年6月26日至7月3日

地點：卡地亞高雄漢神百貨精品店

高雄市前金區成功一路266-1號1樓

預約專線：07-2153106

