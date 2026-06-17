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金裕貞代言小CK美照公開！全黑造型搭Delfina包　女神同款3千元有找

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記者鮑璿安／綜合報導

以《雲畫的月光》、《與惡魔有約》等作品累積高人氣的南韓女星金裕貞，正式加入 CHARLES & KEITH 品牌家族，成為最新品牌代言人。向來以清新氣質與穩定演技深受喜愛的她，此次首波形象大片一改甜美形象，換上俐落全黑穿搭，以帶點酷感的時髦風格展現不同面貌。

▲▼ 金裕貞 。（圖／品牌提供）

▲金裕貞正式加入 CHARLES & KEITH 品牌家族，成為最新代言人 。（圖／品牌提供）

形象照中，金裕貞身穿黑色削肩洋裝亮相，簡潔輪廓透過垂墜剪裁與露膚設計突顯率性氣息，而整體造型焦點則落在腳上的 Laine夾腳厚底短靴。鞋履以柔軟皮革包覆腳踝，搭配夾腳結構與後拉鍊設計，在視覺上創造鮮明輪廓感。厚實鋸齒大底除了增添份量感，也讓整體比例更加修長，無論搭配洋裝、短褲或寬鬆西裝，都能瞬間提升造型辨識度。

▲▼ 金裕貞 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金裕貞 。（圖／品牌提供）

▲ 金裕貞同款Delfina手提包 NT$2,790；Laine 夾腳厚底短靴。（圖／品牌提供）

另一個吸睛重點則是她手提的 Delfina手提包，包款以圓潤飽滿的弧形輪廓打造，柔軟皮革呈現自然光澤，搭配銀色鍊條與金色鑰匙吊飾，透過異材質金屬細節為極簡黑色包身注入層次感。可手提、肩背的雙用設計，也讓它兼具實搭性與時髦度。這回也特別替Delfina包款加入草編貝殼串珠吊飾點綴，在率性的黑色基調中融入一絲度假氛圍，讓整體造型多了輕鬆自在的夏日感。

同場加映

有「南韓最強帶貨女神」之稱的韓韶禧，每次上腳單品幾乎都能掀起搶購熱潮，尤其近年席捲韓國街頭的薄底鞋、Balletcore芭蕾運動風與Outdoor Casual戶外復古風，更是她私服與活動造型中的常客。如今FILA同步將韓韶禧著用的多款話題鞋履引進台灣，從米蘭時裝週曝光的薄底鞋到韓國社群洗版的「甜點鞋」，不用飛首爾也能直接入手。

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧今年3月現身米蘭時裝週時穿著的 RITMO SLEEK LX 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲RITMO SLEEK LX NT$3,680。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金裕貞, CHARLES&KEITH, 時尚代言, 全黑穿搭, 新品亮點

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