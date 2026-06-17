Jisoo最愛的美式航海風！TOMMY HILFIGER限定快閃店入手度假美衣

記者鮑璿安／台北報導

夏天最有度假感的打卡景點出現了！TOMMY HILFIGER即日起至6月21日於台北101購物中心打造期間限定「夏日航海假期」快閃店，以美式航海文化為靈感，將帆船、帆布與品牌標誌性的紅白藍元素搬進百貨空間，粉絲們也能夠捕捉到Jisoo的形象照，讓人提前感受陽光與海風交織的夏季度假氛圍。





▲TOMMY HILFIGER即日起至6月21日於台北101購物中心打造期間限定「夏日航海假期」快閃店，以美式航海文化為靈感 。（圖／品牌提供）

此次快閃店以木質結構搭配大量帆船裝置，結合開放式空間設計與航海元素細節，打造沉浸式體驗場景。現場更設有專屬拍照區與照片列印體驗，讓民眾把夏日回憶直接帶回家；此外，位於台北101 B1門市同步推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可親手製作專屬吊飾，增添互動樂趣。





▲位於台北101 B1門市同步推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可親手製作專屬吊飾。（圖／品牌提供）





▲Tommy Hilfiger Tiered Seersucker Midi Dress_NT$7,780；Tommy Hilfiger Organic Cotton Jersey Cardigan_NT$5,580。（圖／品牌提供）

現場同步亮相的 TOMMY HILFIGER Summer 2026系列也相當吸睛，延續經典學院風與海軍元素，像是開衫單品以經典海軍藍白條紋打造，搭配金色鈕扣與V領設計，在法式優雅與美式學院風之間取得完美平衡。無論單穿或披在洋裝外，都能輕鬆營造充滿海島度假感的層次穿搭。另一款推薦單品則是無袖洋裝，以柔和奶油黃色結合細緻直條紋，肩帶採綁帶設計增添少女感，腰間鬆緊抓皺剪裁勾勒身形比例，層次蛋糕裙擺則隨步伐自然擺動，散發輕盈浪漫氣息。

同場加映

南韓街頭服裝品牌 AECA這次終於正式快閃來台，首站就選在 FRUITION 南西店，並於 5/29（五）至 6/28（日）快閃登場，將代表性的復古校園風格原汁原味帶到台北，品牌更是 BIGBANG太陽、i-dle田小娟等人私服愛牌，話題度很高，以下就列出推薦單品，從服飾到配件全都有！AECA由韓國設計師 INJAE SEO 創立，以「平衡」作為核心精神，擅長把音樂、運動文化和復古校園感揉進日常穿搭裡，做出不會太張揚、卻又很有辨識度的街頭輪廓。品牌名稱更由 AIM、EXPERIENCE、CREATIVITY、ATTITUDE 四個字組成，搭配招牌四葉草符碼，讓整體視覺比一般街頭品牌多了一點幸運感和生活態度。

▲韓星最愛美式休閒品牌 AECA 。（圖／品牌提供）