ZARA折扣季今晚10點官網先開跑！「下殺4折」質感洋裝6百元有找

記者鮑璿安／綜合報導

ZARA最受期待的夏季折扣正式登場，官網與APP將於今（17日）晚間10點率先開賣，實體門市則接棒於6月18日起展開優惠。本次折扣範圍涵蓋女裝、男裝與香水，從夏季洋裝、西裝外套、針織衫到鞋履、包款與配件都加入降價行列，成為時尚迷更新衣櫥的最佳時機！





▲ZARA最受期待的夏季折扣正式登場，官網與APP將於今（17日）晚間10點率先開賣，實體門市則接棒於6月18日起展開優惠 。（圖／翻攝自官網）



首波折扣大多數落在6折，也有部分單品是折上折，像是充滿法式氛圍的洋裝系列，波卡圓點吊帶迷你洋裝以貼身版型則營造俐落女人味，原價1,490元的單品，本次折扣後只要536元，是半價以下的甜蜜價格。此外，Gingham格紋合身中長版洋裝，以細緻黑白格紋打造復古氣息，修身剪裁勾勒身形線條，胸前加入蕾絲滾邊與蝴蝶結細節，讓經典格紋多了幾分浪漫感。原價1,290元，折扣後903元即可入手，無論搭配草編包或平底涼鞋，都相當適合作為夏季度假造型。

除了洋裝類別外，每年折扣季同樣受到關注的還有西裝外套與包款系列，近年ZARA以精品感輪廓與趨勢設計受到年輕族群喜愛，不少原本價格較高的設計款都會在折扣季迎來難得入手機會。若早已鎖定購物清單，建議把握官網搶先開賣時段，畢竟熱門尺寸與顏色往往在第一波優惠就快速售罄。

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UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列，以「Made for Dreaming 織入奇想」為主題，把他擅長的藝術感印花、鮮明色彩與流動輪廓，重新轉譯成更適合日常穿搭的 LifeWear 單品。系列將於 6月19日 在指定店舖與網路商店登場，主打把「為夢而生」的想像力，真正穿進每天的衣櫥裡。這次聯名的迷人之處，在於它不是單純把設計師印花搬上衣服，而是把 Francesco Risso 一貫帶點玩心、又帶點藝術張力的語言，收進 UNIQLO 一向擅長的舒適剪裁與實穿基礎裡。系列裡看得到大量手繪感花卉、幾何紋理、條紋與亮色調交錯出現，輪廓也從合身到寬鬆、從柔和到立體，讓夏天的穿搭不只清爽，還多了一點情緒和表情。





▲UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列 。（圖／品牌提供）