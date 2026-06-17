fb ig video search mobile ETtoday

ZARA折扣季今晚10點官網先開跑！「下殺4折」質感洋裝6百元有找

>

記者鮑璿安／綜合報導

ZARA最受期待的夏季折扣正式登場，官網與APP將於今（17日）晚間10點率先開賣，實體門市則接棒於6月18日起展開優惠。本次折扣範圍涵蓋女裝、男裝與香水，從夏季洋裝、西裝外套、針織衫到鞋履、包款與配件都加入降價行列，成為時尚迷更新衣櫥的最佳時機！

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA最受期待的夏季折扣正式登場，官網與APP將於今（17日）晚間10點率先開賣，實體門市則接棒於6月18日起展開優惠 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

首波折扣大多數落在6折，也有部分單品是折上折，像是充滿法式氛圍的洋裝系列，波卡圓點吊帶迷你洋裝以貼身版型則營造俐落女人味，原價1,490元的單品，本次折扣後只要536元，是半價以下的甜蜜價格。此外，Gingham格紋合身中長版洋裝，以細緻黑白格紋打造復古氣息，修身剪裁勾勒身形線條，胸前加入蕾絲滾邊與蝴蝶結細節，讓經典格紋多了幾分浪漫感。原價1,290元，折扣後903元即可入手，無論搭配草編包或平底涼鞋，都相當適合作為夏季度假造型。

除了洋裝類別外，每年折扣季同樣受到關注的還有西裝外套與包款系列，近年ZARA以精品感輪廓與趨勢設計受到年輕族群喜愛，不少原本價格較高的設計款都會在折扣季迎來難得入手機會。若早已鎖定購物清單，建議把握官網搶先開賣時段，畢竟熱門尺寸與顏色往往在第一波優惠就快速售罄。

同場加映

UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列，以「Made for Dreaming 織入奇想」為主題，把他擅長的藝術感印花、鮮明色彩與流動輪廓，重新轉譯成更適合日常穿搭的 LifeWear 單品。系列將於 6月19日 在指定店舖與網路商店登場，主打把「為夢而生」的想像力，真正穿進每天的衣櫥裡。這次聯名的迷人之處，在於它不是單純把設計師印花搬上衣服，而是把 Francesco Risso 一貫帶點玩心、又帶點藝術張力的語言，收進 UNIQLO 一向擅長的舒適剪裁與實穿基礎裡。系列裡看得到大量手繪感花卉、幾何紋理、條紋與亮色調交錯出現，輪廓也從合身到寬鬆、從柔和到立體，讓夏天的穿搭不只清爽，還多了一點情緒和表情。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ZARA折扣, 夏季優惠, 洋裝推薦, 西裝外套, 時尚購物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最不愛開口求助的星座Top 3！第一名超怕欠人情　再累也習慣自己扛

最不愛開口求助的星座Top 3！第一名超怕欠人情　再累也習慣自己扛

個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風

個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

G-SHOCK紅燈籠錶好威　書法字體霸氣秀「耐衝擊」 比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人 SONY首款True RGB電視在台上市　50吋售價5.59萬起 韓韶禧同款超燒FILA鞋一次看！芭蕾粉運動鞋、抹茶綠薄底鞋台灣開賣 大馬最美千金遊地中海　愛馬仕百萬娃娃包伴奢華行 凱特王妃閃耀婚禮珠寶　父母送的家徽造型鑽石耳環當寶貝 3款韓國小眾香水熱搜！抹茶拿鐵奶香木質調登場　Karina愛用無花果瘋搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面