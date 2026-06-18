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最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

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▲▼星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲最會隱藏情緒星座Top 3 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人喜怒哀樂全寫在臉上，但也有人習慣把情緒藏得滴水不漏，即使內心早已掀起驚濤駭浪，表面依舊維持平靜。對他們來說，表達脆弱並不容易，與其向外傾訴，更傾向自己消化情緒。以下就來看看，哪些星座最擅長隱藏真實感受？

第三名：摩羯座

摩羯座向來給人理性、穩重的印象，在他們眼中，情緒並不能解決問題，因此遇到挫折時，第一反應往往不是傾訴，而是思考如何處理。他們習慣把壓力默默扛在肩上，即使身心俱疲，也很少主動向身邊的人求助。許多人以為摩羯堅強到無堅不摧，事實上只是他們不習慣把脆弱展現出來。

第二名：天蠍座

天蠍座的防備心向來不低，尤其面對情緒問題時，更傾向把真實想法藏在心底。他們害怕自己的弱點被看見，因此即使受傷、生氣或失望，也很少直接表達。天蠍不喜歡被人看穿，習慣用冷靜甚至冷淡的態度保護自己，讓旁人難以察覺內心真正的情緒波動。

第一名：水瓶座

水瓶座堪稱十二星座中的「情緒隱藏高手」。他們擅長用理性分析取代情感表達，當情緒來襲時，往往選擇抽離、沉默或獨自消化，而非直接說出口。即使是最親近的人，也未必知道他們正在煩惱什麼。水瓶並非沒有情緒，而是不喜歡讓情緒主導自己，因此總把複雜心事深藏起來，看似雲淡風輕，其實早已在心裡反覆思考無數遍。

關鍵字：

星座分析, 情緒隱藏, 水瓶座, 天蠍座, 摩羯座

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